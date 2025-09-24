Grêmio x Botafogo: saiba o valor de mercado dos elencos

O Grêmio recebe o Botafogo nesta quarta-feira, pelo Campeonato Brasileiro. E se, na tabela, o time da casa está 11 pontos atrás do visitante, em relação a valor de mercado o atual campeão brasileiro também possui elenco mais caro. São € 51,9 milhões de diferença relativos à avaliação dos jogadores das equipes.

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

De acordo com o site especializado Transfermarkt, o grupo de jogadores do Grêmio vale, atualmente, € 86,45 milhões. O do Botafogo, por sua vez, tem € 138,35 milhões de valor de mercado. Diferença que se reflete nas campanhas: o Glorioso é o quinto colocado na tabela do Brasileirão, já o Imortal é o 12º.

No ranking dos elencos mais caros da competição, o do Grêmio é exatamente o 12º, enquanto o do Botafogo é o terceiro. Os jogadores mais valiosos de cada adversário do duelo são Villasanti e Olivera (€ 6 milhões) do lado gremista, e, do lado alvinegro, Danilo (€ 28 milhões), Savarino e Arthur Cabral (ambos € 10 milhões).

continua após a publicidade

O jogo

Para a partida, dentre os jogadores citados, Danilo e Savarino são desfalques. Já Villasanti está fora da temporada após sofrer lesão no joelho esquerdo, no mês passado.

Veja mais sobre Grêmio x Botafogo:

✅ FICHA TÉCNICA

GRÊMIO X BOTAFOGO

16ª RODADA - BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: quarta-feira, 24 de setembro, às 19h30 (de Brasília);

📍 Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS);

📺 Onde assistir: Premiere;

🟨 Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR);

🚩 Assistentes: Eduaro Gonçalves da Cruz (MS) e Andrey Luiz de Freitas (PR);

🖥️ VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP).

continua após a publicidade

GRÊMIO (Técnico: Mano Menezes)

Thiago Volpi, Marcos Rocha, Noriega, Wagner Leonardo e Marlon; Dodi, Edenílson e Cristaldo; Pavón, Willian e André Henrique.

BOTAFOGO (Técnico: Davide Ancelotti)

Léo Linck, Vitinho, Kaio Pantaleão, Barboza e Alex Telles (Cuiabano); Newton, Marlon Freitas; Matheus Martins, Jeffinho, Artur e Arthur Cabral.