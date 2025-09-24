Botafogo terá de superar desfalques de peso para buscar resultado importante fora de casa

O Botafogo volta a campo nesta quarta-feira (24) para mais um jogo atrasado do Brasileirão, desta vez contra o Grêmio, fora de casa, válido pela 16ª rodada. Para o time de Davide Ancelotti, vale a entrada no G-4 e não desperdiçar mais uma chance de abrir margem dentro da zona de classificação para a próxima Libertadores.

A equipe entrará em campo na quinta colocação, com 39 pontos, e passará o Mirassol - que terá um jogo a menos - em caso de vitória. Como empatou com os paulistas em casa mesmo após abrir 3 a 0, conquistar os três pontos na Arena passou a ser fundamental.

Botafogo chega confiante

Motivação não falta para os comandados de Davide Ancelotti. O Alvinegro, em casa, conseguiu um resultado incrível ao vencer o Atlético-MG com um jogador a menos durante todo o segundo tempo. Ainda que desfalcado, o grupo contará com retornos importantes para o duelo em Porto Alegre.

Se destaques como Santi Rodríguez e Montoro, suspensos, e Danilo e Savarino, lesionados, ficam fora, outros voltam a ficar à disposição. São os casos de Artur, Arthur Cabral e Alex Telles, recuperados.

Alex Telles retorna ao Botafogo após lesão

Rival com cenário parecido

Do outro lado, o mandante Grêmio também tem seus motivos para confiar em um bom resultado em casa. O Tricolor venceu o clássico com o Internacional no Beira-Rio pelo placar de 3 a 2 e quer engrenar na classificação, abrindo ainda mais distância da zona de rebaixamento e mirar vaga em competição sul-americana.

Assim como o Botafogo, desfalques importantes também assombram o Imortal para o confronto. A começar pela comissão técnica, já que Mano Menezes cumprirá suspensão, e Sidnei Lobo, auxiliar, foi expulso. Thiago Kosloski comandará o time. Em campo, Arthur, expulso no clássico, e Carlos Vinicius, lesionados, ficam fora. Cuéllar é dúvida por desgaste.

Grêmio e Botafogo se enfrentam nesta quarta-feira (24), às 19h30 (de Brasília). A partida foi adiada devido ao calendário do time gaúcho nos playoffs da Copa Sul-Americana, onde foi eliminado pelos peruanos do Alianza Lima.

