Botafogo perde mais titulares para duelo com o Cruzeiro
Times se enfrentam pelo Brasileirão
O Botafogo anunciou a lista de jogadores convocados para a partida contra o Cruzeiro, marcada para quinta-feira (4), às 19h30, no Estádio Nilton Santos, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe terá quatro desfalques importantes por motivos médicos.
Tucu Corrêa e Savarino, que deixaram o campo ainda no primeiro tempo contra o Corinthians, seguem fora por lesões musculares. Barboza, que já havia desfalcado a equipe na rodada passada pelo estiramento ligamentar no joelho, permanece indisponível. Léo Linck, titular naquela partida, também é baixa por conta de um abscesso amigdaliano.
Em compensação, o Botafogo volta a contar com Chris Ramos e Nathan Fernandes. Chris não atuava desde que saiu lesionado contra o Sport, ainda no primeiro tempo, enquanto Nathan não entra em campo desde 30 de agosto.
A lista completa de relacionados tem:
Goleiros: Cristhian Loor, Raul, Rhyan Luca
Defensores: Alex Telles, Cuiabano, David Ricardo, Gabriel, Marçal, Marquinhos, Vitinho
Volantes: Allan, Marlon Freitas, Newton
Meias-atacantes: Cauã Zappelini, Jordan Barrera, Montoro
Atacantes: Artur, Arthur Cabral, Chris Ramos, Kauan Toledo, Kadir, Mastriani, Nathan Fernandes
Botafogo quer manter invencibilidade
Depois de oscilação, Davide Ancelotti vem da melhor sequência como técnico do Botafogo no Brasileirão. Não perde há oito jogos, com quatro vitórias e quatro empates, e está próximo de garantir vaga direta na próxima edição da Libertadores. Agora, tentará finalizar 2025 com expressiva marca de dez confrontos de invencibilidade.
Sequência invicta do Alvinegro
2 x 0 vs Ceará (fora)
2 x 2 vs Santos (casa)
0 x 0 vs Mirassol (fora)
3 x 0 vs Vasco (casa)
0 x 0 vs Vitória (fora)
3 x 2 vs Sport (casa)
3 x 2 vs Grêmio (casa)
2 x 2 vs Corinthians (fora)
