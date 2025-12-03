menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsBotafogo

Botafogo perde mais titulares para duelo com o Cruzeiro

Times se enfrentam pelo Brasileirão

Leonardo-bessa-aspect-ratio-1024-1024
Leonardo Bessa
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 03/12/2025
14:24
Atualizado há 1 minutos
Davide Ancelotti, técnico do Botafogo (Foto: Filipe Reveles/Photo Premium/Gazeta Press)
imagem cameraDavide Ancelotti, técnico do Botafogo (Foto: Filipe Reveles/Photo Premium/Gazeta Press)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Botafogo anunciou a lista de jogadores convocados para a partida contra o Cruzeiro, marcada para quinta-feira (4), às 19h30, no Estádio Nilton Santos, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe terá quatro desfalques importantes por motivos médicos.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

Tucu Corrêa e Savarino, que deixaram o campo ainda no primeiro tempo contra o Corinthians, seguem fora por lesões musculares. Barboza, que já havia desfalcado a equipe na rodada passada pelo estiramento ligamentar no joelho, permanece indisponível. Léo Linck, titular naquela partida, também é baixa por conta de um abscesso amigdaliano.

Em compensação, o Botafogo volta a contar com Chris Ramos e Nathan Fernandes. Chris não atuava desde que saiu lesionado contra o Sport, ainda no primeiro tempo, enquanto Nathan não entra em campo desde 30 de agosto.

continua após a publicidade

A lista completa de relacionados tem:

Goleiros: Cristhian Loor, Raul, Rhyan Luca
Defensores: Alex Telles, Cuiabano, David Ricardo, Gabriel, Marçal, Marquinhos, Vitinho
Volantes: Allan, Marlon Freitas, Newton
Meias-atacantes: Cauã Zappelini, Jordan Barrera, Montoro
Atacantes: Artur, Arthur Cabral, Chris Ramos, Kauan Toledo, Kadir, Mastriani, Nathan Fernandes

➡️ Carlo Ancelotti brinca com 'cabelo branco' do filho no Botafogo

Botafogo quer manter invencibilidade

Depois de oscilação, Davide Ancelotti vem da melhor sequência como técnico do Botafogo no Brasileirão. Não perde há oito jogos, com quatro vitórias e quatro empates, e está próximo de garantir vaga direta na próxima edição da Libertadores. Agora, tentará finalizar 2025 com expressiva marca de dez confrontos de invencibilidade.

continua após a publicidade

Sequência invicta do Alvinegro

2 x 0 vs Ceará (fora)
2 x 2 vs Santos (casa)
0 x 0 vs Mirassol (fora)
3 x 0 vs Vasco (casa)
0 x 0 vs Vitória (fora)
3 x 2 vs Sport (casa)
3 x 2 vs Grêmio (casa)
2 x 2 vs Corinthians (fora)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias