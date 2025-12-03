Preocupa para Copa do Brasil? Corinthians divulga lesão de Yuri Alberto

O atacante Yuri Alberto, do Corinthians, passou por exame de ressonância magnética após deixar a partida contra o Botafogo, no domingo (30), reclamando de dores na região do adutor esquerdo. O laudo apontou edema na sínfise púbica - uma articulação que conecta os ossos púbicos direito e esquerdo na pélvis - e sobrecarga na musculatura adutora. O jogador já vinha convivendo com incômodo havia algum tempo.

O diagnóstico, porém, não deve impedir a participação do jogador na semifinal da Copa do Brasil. Apesar do quadro clínico, o departamento médico entende que não há risco significativo de agravamento, e o planejamento é deixá-lo em condições de atuar no compromisso decisivo.

Devido a essas dores, Yuri Alberto será baixa no Corinthians para o duelo desta quarta-feira (3) contra o Fortaleza, pelo Campeonato Brasileiro. Após os exames, a comissão técnica decidiu preservar o atleta, medida que também deve ser adotada na última rodada, diante do Juventude.

O centroavante atuou durante os 90 minutos do empate com o Botafogo e deixou o gramado bastante desconfortável. A opção pela precaução nas próximas partidas tem como objetivo garantir sua plena recuperação e evitar qualquer risco para a sequência decisiva da temporada.

Yuri Alberto desfalca o Corinthians contra o Fortaleza (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Histórico de lesão

Neste ano, Yuri Alberto sofreu com dois graves problemas médicos, que o tiraram de 21 jogos na temporada, com 61 dias fora. Em maio, o jogador sofreu uma fratura ne vértebra lombar, e retornou somente em agosto. Posteriormente, passou por uma cirurgia na hérnia inguinal e ficou fora até setembro.

O jogador costuma se recuperar rapidamente de problemas físicos, mas o esforço para retornar antes do ideal também já lhe trouxe prejuízos. Yuri Alberto sentia dores havia semanas, inclusive antes do duelo contra o Botafogo.

Próximo jogo

Corinthians e Fortaleza se enfrentam nesta quarta-feira (3), às 19h (de Brasília), no Castelão. O Timão ocupa a nona colocação na tabela do Brasileirão, com 46 pontos. Os comandados de Dorival Júnior não vencem há duas rodadas no torneio.