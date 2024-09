Arena do Grêmio sofreu danos com as chuvas no Sul (Foto: Júlia Brasil)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 13/09/2024 - 15:16 • Porto Alegre (RS)

A CBF depositou, nesta semana, a primeira parcela do auxílio financeiro que prestará tanto para Grêmio quanto para Internacional. Isso ocorre devido às enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul e causaram grandes impactos não só na estrutura dos clubes, como na logística.

➡️Goleiro do Inter cita ‘fatalidade’ em gol do Fortaleza e revela conversas no vestiário

A primeira parcela foi de R$2 milhões para cada time, após prestação de contas. Na sequência, o Grêmio deve receber mais R$5 milhões e o Inter mais R$3,5 milhões. A segunda parte será enviada depois de um encontro do presidente Ednaldo Rodrigues com os representantes da dupla Gre-Nal.

Os prejuízos com as enchentes foram milionários. Enquanto o Internacional teve que reconstruir o seu CT e parte do Beira-Rio, o Grêmio sofreu com muitos danos na Arena. Tanto o centro de treinamentos Colorado, quanto a casa gremista, ficou mais de 120 dias sem poder ser utilizado.

➡️Inter apresenta terceira camisa para a temporada

Arena do Grêmio foi afetada pelas chuvas no Sul (Foto: Júlia Brasil)

➡️Grêmio lança terceiro uniforme para temporada

Com isso, os gaúchos tiveram que mudar a sua logística para jogar fora de Porto Alegre, o que causou outro impacto financeiro. Os times se uniram para pedir ajuda à CBF, que foi confirmada na retomada do Campeonato Brasileiro. Os valores depositados são referentes aos custos de viagens e hospedagens no período após as enchentes.