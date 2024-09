Goleiro do Inter cita ‘fatalidade’ em gol do Fortaleza e revela conversas no vestiário

Goleiro Anthoni entre os jogadores do Internacional depois da vitória sobre o Fortaleza (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 12/09/2024 - 19:16 • Rio de Janeiro

O Internacional conquistou três importantes pontos diante do Fortaleza na noite de quarta-feira (11), no Beira-Rio. Apesar da vitória, um lance ficou marcado para Anthoni, goleiro do time: o gol do Fortaleza. Ao sair para fazer a defesa após cobrança de falta, o arqueiro se atrapalhou com Fernando, deixando a bola escapar. Com isso, Titi aproveitou a falha e marcou o único gol do Leão na partida. Na zona mista, Anthoni reconheceu o erro e revelou conversas no vestiário.

-Eu entendo muito como fatalidade do jogo. A gente conversou muito agora também no vestiário, conversei muito com o Fernando. Eu comuniquei a minha saída ali no momento, ele ouviu, mas pela trajetória dele não conseguiu parar. Quando parou, a bola tava na minha mão e teve um encontro suficiente para que eu soltasse a bola. É um aprendizado (…) sei onde eu errei, sei onde posso melhorar e sem dúvida vou me esforçar para que não se repita. - disse Anthoni.

Apesar do gol do Fortaleza, o Colorado conquistou a vitória no Beira-Rio. A partida, válida pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, era uma das que o Inter tinha em atraso e os três pontos eram essenciais para se aproximar do G-6 da competição e conquistar uma vaga para a Libertadores, que é o objetivo de Roger Machado.