Botafogo x São Paulo: confronto da Libertadores tem arbitragem definida

(Foto: Marcello Zambrana/AGIF)







Publicada em 13/09/2024 - 15:03 • Rio de Janeiro (RJ)

O confronto de ida entre Botafogo e São Paulo já tem a arbitragem definida. Marcado para a próxima quarta-feira (18), no Estádio Nilton Santos, o jogo terá o comando do árbitro uruguaio Esteban Ostojich, de 42 anos. Esta será a nona partida apitada pelo árbitro nesta edição da Libertadores.

Ostojich também comandou a vitória do Botafogo sobre o Palmeiras, no primeiro jogo das oitavas da Libertadores. Na ocasião, o Glorioso bateu o Verdão por 2 a 1 e saiu na frente na luta pela vaga, que depois foi concretizada por um empate em 2 a 2 no Allianz Parque.

Em relação ao Botafogo, esta será a quarta participação de Esteban Ostojich. O árbitro apitou as vitórias da equipe diante do Defensa y Justiça e o Sol de América, ambas no Niltão, na Copa Sul-Americana de 2019.

Árbitro: Esteban Ostojich (URU) Assistente 1: Nicolás Tarán (URU) Assistente 2: Carlos Barreiro (URU) 4º Árbitro: Mathias de Armas (URU) VAR: Leodán González (URU) AVAR: Richard Trinidad (URU) Assessor: Sergio Viola (ARG) Quality manager: Gustavo Rossi (ARG)