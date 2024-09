Diretoria do Corinthians revela dívida de R$ 2,3 bilhões e explica plano de pagamento

Foto: Vitor Palhares / Lance!







O 'Dia da Transparência', realizado no início da tarde desta sexta-feira (13), no CT Joaquim Grava, tem como objetivo revelar detalhes financeiros do Corinthians. O evento em que participaram Augusto Melo (presidente), Fred Luz (CEO), Pedro Silveira (diretor financeiro), Leonardo Pantaleão (diretor jurídico) e Vinícius Cascone (secretário geral) serve para apresentar números desta e da gestão passada do clube.

Sobre o valor da dívida do clube paulista, Pedro Silveira atualizou os números e explicou o plano de pagamento da diretoria alvinegra.

– E agora a dívida de junho. Passou-se um semestre e a dívida que era de R$ 2.189 bilhões e hoje ela é de R$ 2.310 bilhões, divididas entre oneroso, arena e tributário. Tem um aspecto muito importante que a gente vai falar um pouco mais pra frente quando falarmos do resultado de 2023 contra 2024 - disse o diretor financeiro.

- Contando um pouco pra vocês de como foi o primeiro semestre, que é muito importante destacar, a dívida aumenta R$ 122 milhões, correto? Só de juros da dívida herdada são R$ 139 milhões. Então, a dívida aumentou menos que os juros no período. Então isso é muito importante destacar - continuou.

Segundo o dirigente financeiro, quando ele e Fred assumiram, houve uma conversa com o presidente Augusto Melo e Fabinho para que fosse dado um tempo para entender toda a situação financeira do clube.

- A gente precisava de tempo para ver onde estava, até para ver com mais clareza o fluxo de caixa de longo prazo. Sabendo da situação do Corinthians de precisar de reforços e precisar melhorar na questão desportiva, a gente cedeu a eles R$ 20 milhões para o Corinthians aumentar o déficit em 2024. Somando a economia de custos com jogadores que saem, mais as receitas com as vendas, menos os custos com os direitos econômicos, mais os salários que vão entrar em 2024, a gente deu pra eles esse número - afirmou.

- A gente se compromete a fazer isso que a gente vai enviar a vocês até amanhã a lista completa da janela de quanto foi gasto e quanto percentual econômico em cada jogador. Obviamente, por uma questão de compliance esse jurídico a gente não pode abrir os salários dos jogadores, porém, a questão econômica em geral e os detalhes do contrato a gente vai enviar a vocês até amanhã - completou Pedro Silveira.