Jogadores do Fluminense avançam em recuperação para a Libertadores

Diogo Barbosa está fora do Fluminense desde início de agosto (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 13/09/2024 - 14:19 • Rio de Janeiro (RJ)

Ainda vivo na Libertadores e lutando para se manter fora do Z4 do Brasileirão, o Fluminense busca a volta de Ignácio e Diogo Barbosa para reforçar o elenco. Os jogadores estão fora, no momento, por conta de lesões, mas o tratamento de ambos já está avançado. A informação foi compartilhada primeiro pelo "ge".

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fluminense

O zagueiro Ignácio veio ao Fluminense, na última janela de transferências, do Sporting Cristal e participou de apenas duas partidas antes de se machucar, em jogo contra o Corinthians. Com a lesão no menisco do joelho esquerdo confirmada, o clube optou por operar o jogador de 27 anos.

Em tratamento, o novo reforço do Tricolor já iniciou a transição de volta aos gramados. Assim, voltou ao CT Carlos Castilho para realizar atividades na academia, visando seu retorno as partidas. A vontade era que o jogador voltasse a tempo de enfrentar o Galo nas quartas da Libertadores, mas ainda não há previsão de retorno.

➡️Retornos e reforços aquecem a disputa por vagas no Fluminense

Ignácio saiu com dores no joelho em partida contra o Corinthians (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Já Diogo Barbosa, que sentiu durante treino no início de agosto, teve uma lesão parecida com a de Ignácio, só que no joelho direito. Como a situação do lateral aconteceu antes, sua recuperação está mais avançada, e trabalhos em campo já iniciaram. A previsão é que seja possível a volta do jogador na segunda partida contra o Atlético Mineiro, embora não tenha nada confirmado.

O proxímo jogo do Fluminense é contra o Juventude no domingo (15), às 16h (de Brasília). O duelo, válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, acontecerá no Alfredo Jaconi.