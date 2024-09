Artilheiros do Internacional: conheça os 10 maiores da história

Com 326 gols, Carlitos está no topo da lista de artilheiros do Internacional. (Foto: Internacional)







Publicada em 26/09/2024

O Sport Club Internacional, um dos clubes mais vitoriosos do futebol brasileiro, tem uma história rica de conquistas e de grandes artilheiros que marcaram época. Esses jogadores foram fundamentais nas maiores glórias do Colorado, desde conquistas estaduais até títulos nacionais e internacionais. Os artilheiros do Internacional deixaram sua marca nas redes adversárias, garantindo vitórias memoráveis e sendo reverenciados pela torcida colorada.

Com nomes lendários como Carlitos, Bodinho e Valdomiro, os artilheiros do Internacional são parte essencial da identidade do clube. A seguir, conheça os 10 maiores artilheiros da história do Internacional e seus feitos, que os colocaram na galeria de ídolos do Beira-Rio.

Claudomiro está entre os maiores artilheiros do Internacional na história. (Foto: Internacional)

Maiores artilheiros do Internacional na história

1 - Carlitos – 326 gols

Carlitos é o maior artilheiro da história do Internacional, com 326 gols marcados. Atuando nas décadas de 1930 e 1940, ele foi o principal goleador do Colorado em um dos períodos mais gloriosos do clube, com diversas conquistas estaduais. Carlitos se destacou por sua habilidade de finalização e sua capacidade de decisão em jogos importantes, sendo uma verdadeira lenda para o Internacional.

2 - Bodinho – 233 gols

Bodinho, com 233 gols, foi um dos maiores ídolos do Internacional nas décadas de 1950 e 1960. Ele era conhecido por sua habilidade técnica e inteligência em campo, sendo peça chave nas conquistas do Campeonato Gaúcho. Bodinho marcou seu nome na história do clube como um dos artilheiros mais prolíficos do Colorado.

3 - Claudiomiro – 204 gols

Claudiomiro foi um dos grandes artilheiros do Internacional, com 204 gols marcados. Atuando nas décadas de 1960 e 1970, ele ficou famoso por ter marcado o primeiro gol da história do Estádio Beira-Rio. Claudiomiro foi decisivo em várias campanhas vitoriosas e seu nome é reverenciado até hoje pelos torcedores colorados.

4 - Valdomiro – 190 gols

Valdomiro, com 190 gols, é um dos maiores ídolos da história do Internacional. Atuando nas décadas de 1960 e 1970, ele foi peça fundamental nas conquistas do tricampeonato brasileiro (1975, 1976 e 1979). Valdomiro era conhecido por seu chute potente e está entre os maiores artilheiros do Internacional.

5 - Larry – 180 gols

Larry marcou 180 gols pelo Internacional e foi um dos grandes atacantes do clube nos anos 1950. Ele é lembrado principalmente por sua atuação em clássicos contra o Grêmio, sendo um dos destaques do famoso "Rolo Compressor", apelido dado ao time por sua força ofensiva. Larry é um dos ídolos mais marcantes da história colorada.

6 - Tesourinha – 178 gols

Tesourinha, com 178 gols, foi um dos maiores jogadores do Internacional nas décadas de 1940 e 1950. Ele foi um dos grandes craques do "Rolo Compressor", ajudando o clube a conquistar vários títulos estaduais. Tesourinha também brilhou com a camisa da Seleção Brasileira, consolidando-se como um dos maiores atacantes da história do futebol brasileiro.

7 - Villalba – 148 gols

Villalba foi um dos principais artilheiros do Internacional nas décadas de 1950 e 1960, com 148 gols. O atacante paraguaio foi peça importante no ataque colorado e ajudou o clube a conquistar títulos importantes no cenário estadual. Sua habilidade em balançar as redes o tornou um dos maiores estrangeiros a vestir a camisa colorada.

8 - Ivo Diogo – 122 gols

Ivo Diogo marcou 122 gols pelo Internacional e foi um dos principais jogadores do clube nas décadas de 1960. Ele foi um atacante que se destacou pela sua presença de área e por sua precisão nas finalizações, sendo peça chave em várias conquistas estaduais do Colorado.

9 - Jair – 118 gols

Jair, com 118 gols, foi um dos grandes artilheiros do Internacional nas décadas de 1970 e 1980. Ele contribuiu para o sucesso do clube em competições regionais e nacionais, sendo um jogador decisivo em momentos importantes. Jair é lembrado como um dos grandes nomes do Internacional durante esse período.

10 - Adãozinho – 113 gols

Adãozinho marcou 113 gols pelo Internacional e foi um dos principais jogadores do clube nas décadas de 1940 e 1950. Ele era um atacante muito técnico e eficiente, ajudando o Colorado a conquistar vários títulos estaduais. Adãozinho é uma figura importante na história do clube e um dos grandes artilheiros do Internacional.