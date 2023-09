O confronto entre Flamengo e Bahia gerou polêmicas. Na segunda derrota de Rogério Ceni em três partidas no comando do Tricolor de Aço, sua equipe teve um jogador expulso nos minutos iniciais do segundo tempo, o que "interferiu diretamente no resultado" segundo o técnico. Ainda, o gol da vitória do Rubro-Negro no Maracanã foi marcado por Pedro, de pênalti. Ceni entendeu que a marcação da penalidade foi um lance interpretativo.