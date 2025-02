O Ministério do Esporte, sob a gestão de André Fufuca, divulgou uma nota oficial repudiando as cenas de guerra e selvageria entre torcedores de Santa Cruz e Sport antes do “Clássico das Multidões”, realizado neste sábado (1º), no Arruda, pelo Campeonato Pernambucano. As ruas do Recife foram depredadas e várias pessoas ficaram feridas. Dentro de campo, o Santa Cruz venceu por 1 a 0, com gol de Douglas Skilo.

Segundo a nota, "as cenas lamentáveis de confronto entre torcedores não condizem com os valores que o esporte deve promover, como respeito, união e convivência pacífica". O Ministério do Esporte reforçou "a necessidade de investigação rigorosa e a responsabilização de todos os envolvidos".

Confira a nota do Ministério do Esporte na integra:

O Ministério do Esporte lamenta e manifesta total repúdio aos atos de violência registrados em Recife (PE), antes do clássico entre Santa Cruz e Sport. As cenas lamentáveis de confronto entre torcedores não condizem com os valores que o esporte deve promover, como respeito, união e convivência pacífica.

O futebol é uma expressão cultural e popular que mobiliza paixões e gera oportunidades de confraternização entre os cidadãos. A transformação desse ambiente em palco de violência é absolutamente inadmissível e prejudica a imagem do esporte, afugenta famílias dos estádios e coloca em risco a segurança de todos os envolvidos.

O Ministério reforça a necessidade de investigação rigorosa e a responsabilização de todos os envolvidos. Também defendemos ações coordenadas entre autoridades públicas, clubes, federações e torcedores para prevenir episódios de violência.

No final do ano passado, lançamos a campanha Cadeiras Vazias justamente com o objetivo de iniciar o debate e unir todos os atores em prol da paz nos estádios.

Nosso compromisso é com a construção de um ambiente esportivo seguro e acolhedor. Continuaremos trabalhando para garantir que o esporte seja um espaço de integração e não de divisão.