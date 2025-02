No primeiro clássico baiano de 2025, o ano em que as duas equipes voltarão a se encontrar pelo menos mais duas vezes em jogos da Série A do Brasileirão, Bahia e Vitória empataram sem gols na Arena Fonte Nova, neste sábado (1º). O fato de ser o Ba-Vi de número 500 da história dos dois clubes foi prestigiado pela torcida, com direito a casa cheia de tricolores: 47.895 pessoas compareceram ao jogo, sendo 46.882 pagantes, com renda de R$ 2.053.808. Desde 2018, os clássicos baianos são disputados com torcida única do clube mandante, por recomendação do Ministério Público do estado da Bahia.

continua após a publicidade

➡️ Classificação e tabela do Baiano

Tumulto entre jogadores de Bahia e Vitoria. (foto: Jhony Pinho/AGIF)

O 0 a 0 entre os arquirrivais, pela sexta rodada do Campeonato Baiano, foi marcado por muito nervosismo de ambas as partes, com reclamações da arbitragem e erros individuais. O empate manteve o Vitória em primeiro lugar, ainda invicto, com 12 pontos. O Leão pode perder a liderança na quarta (5), caso a Jacuipense vença o Atlético de Alagoinhas fora de casa. O Bahia permanece em terceiro, com nove pontos, correndo o risco de sair do G-4.

Como é o Campeonato Baiano?

O Campeonato Baiano é disputado por dez equipes que se enfrentam em turno único na primeira fase. Classificam-se para as semifinais os quatro primeiros colocados; são rebaixadas as duas piores equipes na tabela. Semifinais e finais serão jogadas em partidas de ida e volta, com decisão nas cobranças de pênaltis em caso de igualdade ao fim das partidas.

continua após a publicidade

Próximos compromissos de Bahia e Vitória

O próximo compromisso do Bahia pelo Campeonato Baiano é contra o Colo-Colo, de Ilhéus, na Arena Fonte Nova, no próximo domingo (9). Antes, nesta quarta (5), o Tricolor tem um compromisso pela Copa do Nordeste contra outro baiano, o Juazeirense, no estádio Adauto Moraes, em Juazeiro.

O Vitória também tem um duelo pelo Nordestão antes da próxima rodada do Estadual. nesta terça (4), o Leão recebe o Sousa, no Barradão. Depois, volta e jogar no sábado (8), de novo em casa, desta vez contra o Porto, time da cidade de Porto Seguro.