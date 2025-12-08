Goleada do Atlético-MG dá esperanças por uma próxima temporada melhor

No encerramento da temporada de 2026, o Atlético fechou o ciclo com uma atuação de gala ao golear o Vasco por 5 a 0 na Arena MRV. Apesar do desempenho muito aquém das expectativas ao longo do ano, a equipe conseguiu dar à torcida um sopro de esperança por dias melhores na próxima temporada.

A campanha atleticana em 2026 pode ser sintetizada em uma palavra: frustração. Mesmo apresentando momentos de futebol de alto nível, o time deixou escapar um título importante e falhou em cumprir objetivos fundamentais. Agora, a meta é virar a página. O clube projeta uma profunda reformulação para o próximo ano, e espera que a nova temporada seja totalmente diferente do que se viu no decepcionante 2026.

Dudu e Hulk em Atlético x Vasco (Foto: Luan Martins/ GazetaPress)

Situação final do Atlético em 2025

O fim do Campeonato Brasileiro deu ao Atlético a vaga na Copa Sul-Americana de 2026, pelo segundo ano consecutivo. Sem conseguir alcançar o objetivo de ir à Libertadores, a "Sula" novamente se mostra como uma chance de título ao Galo no próximo ano.

A equipe termina o Brasileirão na 11° colocação com 48 pontos conquistados. Foram 12 vitórias, 12 empates e 14 derrotas, com um saldo de -1, 43 gols marcados e 44 sofridos.

Maior goleada da história da Arena MRV

A vitória do Atlético por 5 a 0 contra o Vasco foi a maior goleada da história da Arena MRV, que foi inaugurada em Agosto de 2023.

Antes os maiores placares a favor do Galo haviam sido por 4 a 0 em três oportunidades, contra o Democrata (Campeonato Mineiro 2024), Caracas-VEN (Copa Libertadores 2024) e Maringá-PR (Copa do Brasil 2025). Além disso a equipe mineira sofreu o mesmo placar uma vez, para o Palmeiras pelo Brasileirão de 2024.