Depois do alívio com permanência na elite do futebol brasileiro, o Vitória já começa a se planejar para a temporada 2026, que começa em pouco mais de um mês. O presidente do clube, Fábio Mota, deu entrevista após a vitória por 1 a 0 contra o São Paulo, no Barradão, e prometeu a permanência do técnico Jair Ventura, um dos principais responsáveis pela virada de chave da equipe.

— Tentar renovar com o Jair, campeonato já começa em janeiro, não dá tempo para descansar para fazer um 2026 melhor. A gente já vinha conversando com o Jair, agora é acertar pequenos detalhes. Não vai ter problema e vamos renovar, sim, com o Jair, será nosso treinador na próxima temporada — afirmou o presidente.

Jair Ventura fez 14 jogos à frente do Rubro-Negro, com sete vitórias, dois empates e cinco derrotas (54,7% de aproveitamento). Desde a sua chegada, o Vitória se tornou um time mais sólido e conseguiu uma arrancada nesta reta final para chegar aos 45 pontos e terminar o campeonato na 15ª posição.

Fábio Mota em entrevista coletiva; presidente do Vitória garantiu renovação com Jair Ventura (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Em entrevista coletiva depois da partida, antes mesmo da fala do presidente, o treinador preferiu manter o mistério e não confirmou renovação.

— Torcida me abraçou, feliz demais. Tem tudo para dar certo [a renovação], vamos ver as cenas dos próximos capítulos.

Vitória planeja permanência de seis jogadores

Além do técnico, Fábio Mota também mostrou a intenção de renovar contrato com ao menos seis jogadores que se transformaram em pilares do Vitória, mas não pertencem ao clube: o goleiro Thiago Couto, o zagueiro Lucas Halter, os laterais-esquerdos Jamerson e Ramon, o meia Baralhas e o atacante Erick.

— A gente tem as prioridades dos jogadores que não são nossos. Baralhas, Lucas Halter, Erick, Thiago Couto, Ramon e Jamerson a gente vem conversando com as equipes para renovar ou adquirir os passes. Essa é a primeira ideia, depois pensamos nos outros — revelou o presidente.

Já de olho em uma temporada mais tranquila em 2026, o presidente fez um balanço deste ano instável na Toca do Leão e começou a pensar nas competições que terá pela frente: Campeonato Baiano, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Brasileirão.

— Temporada que não foi boa, a gente errou. A gente nunca tinha jogado cinco competições na história do clube. Isso impactou. Primeiro semestre foi o time que mais jogou. Não acertamos jogar. Muitas lesões, a gente não tinha investimento para isso. A gente vai jogar a Copa do Nordeste, quatro competições. Vamos ver acertos e defeitos para montar uma coisa diferente. Muito difícil competir em um campeonato nacional com nível de investimento das outras equipes — avaliou Mota.

