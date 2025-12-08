Oscilação e dúvidas: como o Corinthians chega à semifinal da Copa do Brasil

O Corinthians entra na semana decisiva do seu principal objetivo na temporada: a Copa do Brasil. Na quarta-feira (10), às 21h30 (de Brasília), o time de Dorival Júnior enfrenta o Cruzeiro, no Mineirão, pelo jogo de ida da semifinal.

Durante a campanha, o clube alvinegro eliminou o Novorizontino, Palmeiras e Athletico Paranaense. A última partida foi sobre a equipe do Paraná, a vitória por 2 a 0 na Neo Química Arena. Desde então, o Corinthians viveu uma oscilação no Campeonato Brasileiro.

O clube alvinegro disputou 16 partidas desde então, e só conquistou 44% de aproveitamento. Os maus resultados fizeram o Corinthians chegar na 13ª colocação do Brasileirão, com vaga na Sul-Americana, mas como pior paulista da competição nacional.

Timão se prepara para a semifinal da Copa do Brasil (Foto: MARCUS ANGELO/Photo Premium/Gazeta Press)

Corinthians no Brasileirão desde a classificação para a semi da Copa do Brasil

16 jogos 6V | 3E | 7D 44% de aproveitamento 19 gols marcados (1.2 por jogo) 19 gols sofridos (1.2 por jogo) 9.6 finalizações p/ marcar gol 10.8 finalizações p/ sofrer gol 54.4% de posse de bola 5 jogos sem sofrer gol (31%)

Dúvidas

Para a partida, o Timão ainda convive com duas dúvidas importantes. Garro e Yuri Alberto seguem em recuperação de lesão e não têm presença garantida no duelo.

O meia argentino se recupera de um estiramento no solear, músculo localizado na panturrilha, e ficou fora dos últimos dois jogos do Corinthians. Entretanto, Garro avançou em sua recuperação, participou de atividades no campo nos treinos recentes e tem chances de enfrentar o Cruzeiro.

Yuri Alberto também está sob cuidados do departamento médico. O atacante sofre com uma inflamação no adutor da perna esquerda e também perdeu as últimas duas partidas. O camisa 9 gera mais preocupação no CT Dr. Joaquim Grava, pois ainda não iniciou atividades em campo e será reavaliado até a data da decisão.