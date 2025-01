Goleiro do Nova Iguaçu enaltece vitória contra o Flamengo: ‘Mostra a força do nosso grupo’

Lucas Maticoli, goleiro do Nova Iguaçu, esteve em campo na vitória da Laranja Mecânica da Baixada por 2 a 1 diante do Flamengo em São Luís, no Maranhão, no domingo (19). Após o triunfo contra o time rubro-negro, Lucas enalteceu a importância dos três pontos no Campeonato Carioca.

- Foi uma vitória muito importante, que a gente vinha idealizando desde o início da nossa preparação para esse jogo. Nós sabíamos que seria muito difícil jogar contra uma grande equipe como o Flamengo, independente de quem esteja jogando, é o Flamengo. Essa vitória também mostra a força do nosso grupo, todo mundo tem ajudado bastante, tanto os que começam jogando quanto os que entram no decorrer da partida, isso é reflexo da nossa união e da nossa humildade em trabalhar para conquistar os nossos objetivos no campeonato - iniciou o goleiro.

Lucas Maticoli em campo pelo Nova Iguaçu (Foto: Alexandre Durão)

- Tem sido um começo maravilhoso para nós, mas a gente quer mais, acredito que esse começo reflete muito a nossa preparação, a união do nosso grupo, a nossa humildade em fazer o que precisa ser feito, quando precisa defender a gente defende com unhas e dentes, e quando precisa atacar a gente tem personalidade para fazer o que a gente treinou, então tem sido um começo muito bom, mas nós queremos mais, nós precisamos manter esse nível de entrega e melhorar os pontos que nós precisamos para continuar tendo bons resultados - completou.

O Nova Iguaçu é o segundo colocado do Campeonato Carioca, com sete pontos, empatado com o líder Maricá. Na próxima rodada, aliás, as equipes se enfrentam.