Bastos mostra serviço e é boa notícia para Martín Anselmi no Botafogo

Cerca de um ano depois devido à grave lesão no joelho, o zagueiro Bastos voltou a vestir a camisa do Botafogo. O angolano foi titular e jogou os 90 minutos na derrota por 1 a 0 para o Fluminense, na noite do último domingo (1), no Estádio Nilton Santos. Martín Anselmi ganhou mais uma opção no elenco, que carece de zagueiros no momento.

continua após a publicidade

➡️ Danilo revela 'surpresa' com possível saída do Botafogo e avalia Anselmi

➡️ Marçal sofre lesão e deixa Nilton Santos de muletas

Bastos atuou centralizado na linha de três defensores, com Marçal à esquerda e Mateo Ponte fechando o outro corredor. Bastos, apesar de ter falhado no posicionamento no gol do Tricolor pela falta de ritmo, teve atuação firme e passou segurança.

— Ninguém duvida das condições do Bastos, pelo que fez ao longo da carreira, sei o que ele é para o Botafogo. É normal que em seu primeiro jogo depois de tanto tempo ele vá encontrando seu timing, sua competitividade, que ele só pode conseguir jogando — destacou Anselmi.

continua após a publicidade

Bastos em ação pelo Botafogo contra o Fluminense (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Bastos mostra serviço

O último jogo oficial de Bastos havia sido na vitória por 1 a 0 sobre o Nova Iguaçu, no dia 6 de fevereiro de 2025, também pelo Estadual, quando sofreu a lesão no joelho. O zagueiro também foi utilizado no amistoso com o Novorizontino, no dia 22 de março, sob o comando do então técnico Renato Paiva, mas jogou apenas a primeira etapa.

A condição física do camisa 15 impressionou. Ele, que passou por cirurgia no dia 2 de julho de 2025, vinha se preparando e recondicionando, e tem controle de carga como um dos pontos principais da comissão técnica do Botafogo.

continua após a publicidade

— Fico feliz que ele completou o jogo todo, não tínhamos certeza se ele conseguiria. Poderia ter saído na última mudança, mas o Nathan já estava cansado e tivemos que deixar o Bastos até o final. Fico feliz de ele poder voltar a jogar — celebrou o técnico argentino.

➡️ Aposte nos jogos do Campeonato Carioca!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

No elenco alvinegro, Martín Anselmi conta atualmente com Bastos e Alexander Barboza como zagueiros de ofício. Ythallo segue sem estrear devido ao transfer ban, e a diretoria intensificou buscar por mais uma peça para o setor.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo