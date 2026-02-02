São Paulo volta a superar 40 mil no Morumbis após quase quatro meses

O São Paulo contou com 49.605 torcedores no Morumbis no último fim de semana. Diante do Santos, o Tricolor registrou o maior público da temporada até o momento. Três dias antes, contra o Flamengo, o time havia levado 27.203 pessoas ao estádio, um aumento de quase 13 mil torcedores.

Movido tanto pelos recentes escândalos políticos quanto pelo desempenho dentro de campo, o São Paulo vinha enfrentando desde o ano passado um período de baixa presença de público em seus jogos como mandante. Desconsiderando as partidas finais da temporada 2025, realizadas na Vila Belmiro, o clube se despediu do Morumbis em outubro do ano passado, contra o Bahia, com apenas 15.221 presentes.

A última vez que o Morumbis havia ultrapassado a marca de 40 mil torcedores foi em setembro, no duelo contra a LDU, pelas quartas de final da Copa Libertadores. Na ocasião, 54.595 torcedores estiveram presentes no estádio. Após o confronto, Crespo falou sobre a importância do Morumbis cheio.

- O Morumbis com 50 mil pessoas foi demais. Fiquei muito feliz. Aqui tem uma atmosfera especial e, quando estamos todos unidos, é difícil jogar contra o São Paulo - disse o técnico.

O São Paulo volta a campo pelo Brasileirão nesta quarta-feira, contra o Santos. No Morumbis, joga no sábado, dia 7, contra o Primavera.

Torcida do São Paulo lotou no Morumbis no final de semana (Foto: Divulgação/ São Paulo FC)

Públicos do São Paulo em 2025

23/01 – Guarani – 28.360 – Morumbis 26/01 – Corinthians – 54.855 – Morumbis 05/02 – Mirassol – 24.034 – Morumbis 10/02 – Internacional-SP – 10.060 – Morumbis 13/02 – Velo Clube – 9.803 – Morumbis 19/02 – Ponte Preta – 22.138 – Morumbis 03/03 – Novorizontino – 52.315 – Morumbis 29/03 – Sport – 37.856 – Morumbis 10/04 – Alianza Lima-PER – 49.938 – Morumbis 13/04 – Cruzeiro – 37.566 – Morumbis 20/04 – Santos – 52.436 – Morumbis 29/04 – Náutico – 29.291 – Morumbis 02/05 – Fortaleza – 39.502 – Morumbis 14/05 – Libertad-PAR – 46.996 – Morumbis 17/05 – Grêmio – 34.579 – Morumbis 24/05 – Mirassol – 30.925 – Morumbis 27/05 – Talleres – 35.102 – Morumbis 12/06 – Vasco – 20.332 – Morumbis 19/07 – Corinthians – 47.964 – Morumbis 27/07 – Fluminense – 42.529 – Morumbis 31/07 – Athletico-PR – 42.012 – Morumbis 09/08 – Vitória – 39.283 – Morumbis 19/08 – Atl. Nacional-COL – 57.496 – Morumbis 24/08 – Atlético-MG – 26.342 – Morumbis 14/09 – Botafogo-RJ – 38.642 – Morumbis 25/09 – LDU Quito-EQU – 54.595 – Morumbis 29/09 – Ceará – 12.314 – Morumbis 05/10 – Palmeiras – 33.864 – Morumbis 25/10 – Bahia – 15.221 – Morumbis 05/11 – Flamengo – 11.228 – Vila Belmiro 08/11 – Bragantino – 10.086 – Vila Belmiro 23/11 – Juventude – 6.468 – Vila Belmiro 03/12 – Internacional-RS – 7.309 – Vila Belmiro

Públicos do São Paulo em 2026

29/01 – São Bernardo – 16.984 – Morumbis

– São Bernardo – – Morumbis 01/02 – Portuguesa – 25.554 – Morumbis

– Portuguesa – – Morumbis 05/02 – Flamengo – 27.203 – Morumbis

– Flamengo – – Morumbis 08/02 – Santos – 49.605 – Morumbis

