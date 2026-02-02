Romero fala sobre pressão no Cruzeiro e ressalta tranquilidade com vitória

Em meio à pressão por três derrotas seguidas e atuações abaixo do esperado, o Cruzeiro conquistou uma vitória por 1 a 0 contra o Betim com um gol no último minuto. Após a partida, o volante Lucas Romero afirmou que compreende a pressão e que os três pontos somados dão mais tranquilidade para o elenco.

– Cruzeiro é um time muito grande. Entendo nossa torcida, conheço ela, conheço o clube. É um ano atípico, calendário diferente por conta da Copa, ficou mais apertado. Começo de Brasileirão diferente. Mas entendo a cobrança do torcedor. Hoje vimos eles apoiando até o fim. Temos muitas competições, Libertadores, precisamos do apoio do torcedor. Talvez no último lance conseguimos o gol. Depois mostramos a imagem, todos juntos, precisávamos de uma vitória. Comemoramos juntos porque é assim que vamos levar a equipe às vitórias – disse.

– O resultado pesou mais que a atuação ruim. Se analisar o jogo, o 4 a 0 não era para ser assim. Merecíamos mais por como jogamos. Mas, claro que quando não vencemos, perdemos três seguidas, é difícil, o clima não é o mesmo, sentimos muito. Estamos dando nosso melhor para o clube. Tanto nós, comissão, diretoria. O Pedrinho fez um esforço muito grande para manter os jogadores e trazer grandes atletas como o Gerson. Gera muita expectativa, mas temos que persistir, hoje tivemos persistência, conquistamos a vitória. A vitória traz tranquilidade, conseguimos trabalhar com mais alegria – comentou Lucas Romero.

Lucas Romero (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Vitória do Cruzeiro contra o Betim

Em jogo decisivo na Arena Vera Cruz, o Cruzeiro venceu o Betim com um gol no último minuto. Arroyo fez bom cruzamento para Matheus Pereira que cabeceou para garantir o 1 a 0 e deixar a Raposa viva na disputa pela semifinal do Campeonato Mineiro.

Com o resultado, o Cabuloso chega a nove pontos, dois atrás do líder do Grupo C, North. Do outro lado, o Betim é lanterna do seu grupo, com seis pontos.

Agora, o Cruzeiro volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro. Na quinta-feira, o Cabuloso enfrenta o Coritiba, às 21h30 (de Brasília), no Mineirão. Posteriormente, tem o clássico contra o América-MG, no domingo (8), às 18h. Do outro lado, o Betim enfrenta o Itabirito na sexta-feira (6), às 20h.