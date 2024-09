Clemer foi campeão mundial com o Internacional (Foto: Divulgação/Internacional)







Escrito por Lance! • Publicada em 17/09/2024 - 12:31 • Porto Alegre (RS)

O Beira-Rio contou com a presença de quase 30 mil torcedores na noite de segunda-feira (16) na vitória do Internacional diante do Cuiabá. Entre eles, um Campeão do Mundo. Clemer, goleiro Colorado em 2006, esteve no estádio e falou sobre Rochet, seu companheiro de posição.

Anunciado em 13 de julho de 2023, Sergio Rochet é titular incontestável da meta Colorada. As boas atuações renderam elogios de Clemer, que chegou a dizer que foi uma das contratações mais acertadas da direção.

- O Rochet dispensa comentários. Um baita goleiro que chegou para ser titular, que se impõe, muito bom tecnicamente e tem autoridade (…) uma contratação excelente, um goleiro que pode fazer muita história no Internacional. - elogiou o ex-goleiro.

Não à toa, o Inter tem uma das melhores defesas do Campeonato Brasileiro. Nas 24 partidas que disputou, levou apenas 20 gols. Rochet esteve em campo 14 jogos e teve as suas redes vazadas em 11 oportunidades.

Clemer foi um dos jogadores históricos que esteve no Beira-Rio na noite de segunda-feira. Além dele, marcaram presença Iarley, também Campeão do Mundo, e D‘Alessandro, ídolo Colorado que agora integra a comissão técnica como diretor esportivo.