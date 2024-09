Com Inter embalado por série de vitórias, Roger Machado dispara: ‘otimista mas com os pés no chão’

Foto: Maxi Franzoi/AGIF







Escrito por Lance! • Publicada em 17/09/2024 - 00:17 • Porto Alegre (RS)

O Internacional goleou o Cuiabá, nesta segunda-feira (16), no Beira-Rio e completou a sequência de cinco jogos sem perder no Campeonato Brasileiro. Roger Machado, treinador do Colorado, reconheceu a evolução do time, mas preferiu manter os pés no chão.

Após uma sequência de eliminações no Beira-Rio, que desagradaram o torcedor, o Internacional vêm embalado com uma série de cinco jogos sem derrotas no Campeonato Brasileiro, sendo eles quatro vitórias e um empate, e voltou a sonhar com o G6 na tabela.

Roger refletiu sobre a saúde mental de seus jogadores e como a pressão externa, assim como o apoio e a empolgação dos torcedores, afetam o elenco.

- Controlar o ambiente externo num momento ruim é evitar as teorias que tentam buscar a explicação para o mau momento. Da mesma forma quando o momento é bom. A gente vai buscar manter os pés no chão também, mostrar a realidade de fato. No momento bom eu sou otimista, no momento ruim eu sou realista. Eu sou muito concreto e baseado na evolução que consigo comprovar com números. Eu tenho como me basear em cima disso e dizer que, evidentemente, nós estamos numa evolução. Só que a gente sabe que temos que evoluir com os pés no chão, sabendo que cada jogo é uma dificuldade, que o próximo não vai ter facilidade. Nós passamos para olhar diretamente para o alto da tabela e isso gera uma expectativa de cobrança maior - afirmou o treinador

Além disso, o treinador falou como esse ambiente ambiente externo influencia no trabalho dos jogadores. A princípio, sobre o casos de Enner Valencia que não vive bom momento na competição, mas foi homenageado pela torcida Colorada.

- É um movimento que começa interno, mas continua em um ambiente externo, puxado pelo torcedor. Para mim, o torcedor é o grande motivo de a gente estar aqui trabalhando. É poder proporcionar alegria para ele. Já comentei algumas vezes que quando a gente vive maus momentos, a primeira coisa que vem à tona é que a gente não se esforça do lado de dentro, que a gente ganha muito e faz pouco, ou que falta doação, falta raça, surgem as teorias conspiratórias de que o ambiente é rachado. E isso maltrata a gente que trabalha com serenidade. E todo o nosso trabalho é justamente resgatar essa confiança externa. A gente sabe que isso vem a partir do jogo, de boas atuações, mas claro que o carinho externo do torcedor vale muito. É difícil vermos situações como hoje, em que o ambiente externo busca descobrir motivos de porque um atleta vive um mau momento, que pode ser só apenas um mau momento e vai passar - concluiu Roger

Com a vitória, o Internacional chega aos 38 pontos, na 8ª posição do Campeonato Brasileiro. Com dois jogos a menos, o time tem quatro pontos de diferença do Bahia, atual 6º colocado.