Sem marcar no Brasileirão, Enner Valencia recebe apoio da torcida do Inter em meio à fase conturbada

Escrito por Lance! • Publicada em 16/09/2024 - 22:54 • Porto Alegre (RS)

Enner Valencia, uma das maiores contratações do Internacional na última temporada, não vive boa fase. O atacante ainda não conseguiu balançar as redes no Campeonato Brasileiro e passa por um jejum. Apesar disso, não faltou apoio por parte da torcida Colorada.

Na noite de segunda-feira (16), contra o Cuiabá, mesmo antes da bola rolar, os torcedores presentes no Beira-Rio subiram uma faixa em homenagem ao atacante. O nome do jogador também foi cantado pela torcida.

Após errar pênalti e ter uma atuação abaixo do esperado, Valencia foi para o banco de reservas. Contra o Cuiabá, não foi diferente. Na segunda etapa, o atacante foi chamado por Roger Machado e a sua entrada em campo levou os torcedores à loucura.

Na temporada, Enner Valencia disputou 26 jogos, marcou oito gols e concedeu duas assistências. No Campeonato Brasileiro, entretanto, não conseguiu balançar as redes. Pelo Equador, o atacante chegou a marcar na vitória diante do Peru, no dia 10 de setembro.