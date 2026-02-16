O Corinthians garantiu a classificação à próxima fase do Campeonato Paulista ao vencer o São Bernardo por 1 a 0, neste domingo (15), fora de casa. No entanto, engana-se quem pensa que a vaga foi conquistada sem dificuldades.

Quem confirmou o "drama" do Timão foi o goleiro Hugo Souza, que completou 100 jogos com a camisa alvinegra, em entrevista à "TNT Sports".

O Timão foi para o intervalo com o placar de 0 a 0. Se a partida terminasse empatada, o Corinthians encerraria a fase com 12 pontos e seria eliminado no saldo de gols para o Santos. Em caso de derrota, evidentemente, o cenário seria o mesmo.

— Eu acho que era mais importante a gente se classificar. Não foi nada tranquilo, até porque a gente só ficou sabendo depois da situação. Se a gente empatasse, estaria fora — disse Hugo Souza.

— Então, a equipe está de parabéns pela forma como encarou o jogo. Do jeito que temos entrado nas partidas, temos muito a conquistar, porque nosso time enfrenta todos os jogos da mesma maneira. Agora é seguir em frente, porque começa um outro campeonato. No mata-mata, são confrontos diferentes. E a gente está pronto para, se Deus quiser, buscar mais um título paulista — completou.

Corinthians está classificado para próxima fase da competição (Foto: Fabio Giannelli/ Agif/Gazeta Press)

O que vem pela frente para o Corinthians?

O Corinthians vai enfrentar a Portuguesa nas quartas de final do Campeonato Paulista. Na primeira fase do estadual, o time comandado por Dorival Júnior encerrou a campanha na quinta colocação, com 14 pontos em oito jogos: quatro vitórias, dois empates e duas derrotas. A equipe marcou 10 gols e sofreu seis.

A Portuguesa, que terminou a fase inicial uma posição acima, somou 15 pontos, com cinco vitórias e três derrotas, além de 11 gols marcados e sete sofridos.

Por ter feito campanha inferior, o Corinthians será visitante no confronto. A Federação Paulista de Futebol (FPF) confirmou que a partida será disputada no Estádio do Canindé, no próximo domingo (22), às 20h30.

