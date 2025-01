A goleada na Copinha marcou com classe a vaga do RB Bragantino às oitavas de final da competição. No duelo da terceira fase, a equipe enfrentou o Zumbi e venceu por um placar expressivo de 7 a 0. Um dos destaques foi o atacante Pedro.

➡️Copinha: onde assistir, horários e locais dos jogos das oitavas

O atacante Pedrinho teve importante papel na partida e contribuiu com duas assistências para os gols do Massa Bruta. O jogador falou sobre o resultado e seu desempenho individual e ressaltou a evolução da equipe durante o campeonato.

- Foi uma vitória muito especial para a gente. Conseguimos impor nosso ritmo desde o começo, e fico muito feliz por ter conseguido ajudar o time com duas assistências. Esse resultado mostra a força do nosso grupo e o nosso foco em chegar longe na Copinha. Estamos evoluindo ao longo da competição e queremos seguir nesse ritmo - declarou.

Pedrinho também fez uma projeção para o jogo das oitavas, em que o Bragantino enfrentará o Grêmio nesta sexta (17), às 20h30. O Tricolor Gaúcho está invicto e vem de uma goleada na Copinha sobre o Goiás por 4 a 0.

- A Copinha não é fácil. Quanto mais você avança, mais complicado são os jogos. Sabemos que o Grêmio tem uma equipe forte, mas acreditamos muito no trabalho que temos feito. Vamos entrar em campo com muita garra, foco e força de vontade, para que a gente consiga fazer uma grande partida e buscar a classificação - concluiu o atacante.

➡️ A tabela da Copinha 2025

Outras goleadas na Copinha

Palmeiras 9x0 Náutico-RR (Grupo 19)

Ferroviária 8x0 Jaciobá (Grupo 7)

São Paulo 7x0 Picos (Grupo 11) e Operário-PR 7x0 Força e Luz (Grupo 3)

Copinha: onde assistir às oitavas de final

Quinta-feira (16 de janeiro)

16h

Cruzeiro-MG x Bahia-BA, em São Carlos (SP) - Sportv

17h

Fluminense-RJ x São Paulo-SP, em Jaú (SP) – Cazé TV

18h30

Guarani-SP x Ferroviária-SP, em Araraquara (SP) - Sportv

19h

Botafogo-RJ x Criciúma-SC, em Bálsamo (SP) – Cazé TV

Sexta-feira (17 de janeiro)

18h30

Audax-SP x Palmeiras, em Barueri (SP) - Cazé TV

19h

Flamengo-SP x Vasco-RJ, em Osasco (SP) – SporTV

20h30

Grêmio-RS x Red Bull Bragantino-SP, em Mogi das Cruzes (SP) - Cazé TV

21h30

Ituano-SP x Corinthians-SP, em Santo André (SP) – SporTV