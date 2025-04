Goiás vence Botafogo-SP e cola no G-4 da Série B

O Goiás venceu o Botafogo-SP por 1 a 0 nesta segunda-feira (28), no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP), pela quinta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O interminável Anselmo Ramon fez o único gol da partida. Com o resultado, o Pantera segue com apenas dois pontos, em 17º lugar, abrindo a zona de rebaixamento. Por sua vez, o Esmeraldino chega aos 10 pontos e ocupa a quinta posição.

Como foi o jogo?

O primeiro tempo foi pouco movimentado em Ribeirão Preto, com apenas quatro chances, duas para cada lado. O Botafogo-SP chegou com perigo aos 31', quando Rafael Milhorim bateu da intermediária e obrigou Tadeu a fazer boa defesa. Contudo, foi o Goiás quem abriu o placar: Pedrinho encontrou Anselmo Ramon na área e o camisa 9, de primeira, abriu o placar aos 44 minutos.

Após o intervalo, o Pantera controlou a posse de bola, mas sem efetividade. Por outro lado, o Esmeraldino também pouco criou, mas teve chance com Arthur Caíke cara a cara com o goleiro Victor Souza, que salvou o segundo gol dos visitantes, mas não a derrota por 1 a 0.

O que vem por aí?

O Botafogo-SP volta a campo no próximo domingo (4) e visita o Athletico-PR, às 18h30 (de Brasília), pela sexta rodada da Série B. Por sua vez, o Goiás recebe o Avaí no sábado (3), às 19h, também pela Segundona.

