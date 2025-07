Série B: Athletic goleia Avaí, e Botafogo-SP e Volta Redonda ficam no empate

A 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro se encerrou nesta segunda-feira (14) com duas partidas. O Athletic goleou o Avaí por 4 a 0 no Estádio Joaquim Portugal, em São João del-Rei (MG), enquanto Botafogo-SP e Volta Redonda ficam no 0 a 0 no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP).

Com os resultados, os mineiros chegam aos 18 pontos e deixam a zona de rebaixamento, assumindo a 14ª colocação; o Leão da Ilha é quinto, com 24 pontos. Por sua vez, o Pantera vai aos 17 pontos, em 17º lugar, e o Voltaço sai da lanterna e vai para 19º, com 14 pontos.

Confira os resultados da 16ª rodada da Série B

Athletic 4 x 0 Avaí

O Athletic atropelou o Avaí por 4 a 0 no Estádio Joaquim Portugal e deixou a zona de rebaixamento da Série B. O resultado também impediu a equipe catarinense de voltar ao G-4. Max e David Braga marcaram no primeiro tempo, enquanto Ronaldo Tavares e Neto Costa ampliaram na etapa final. O time mineiro teve atuação dominante do início ao fim e controlou a partida em São João del-Rei.

Athletic vence o Avaí pela 16ª rodada da Série B (Foto: Divulgação / Athletic)

Botafogo-SP 0 x 0 Volta Redonda

Botafogo-SP e Volta Redonda ficaram no empate sem gols na noite desta segunda-feira, no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP), pela 16ª rodada da Série B. As duas equipes, que ocupam a zona de rebaixamento, criaram poucas oportunidades ao longo da partida.