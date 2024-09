Carille promove retorno de Otero e Miguelito fica no banco no Santos

Foto: Pedro Zacchi/AGIF







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 23/09/2024 - 20:33 • São Paulo (SP)

O técnico Fábio Carille promoveu o retorno de Otero ao time titular para a partida decisiva contra o Novorizontino, nesta segunda-feira (23), após o meia cumprir suspensão. Além disso, Miguelito, promessa das categorias de base do Peixe, aparece como novidade no banco de reservas, podendo ganhar minutos no decorrer do jogo.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Assim, o Santos vai a campo com: Gabriel Brazão; JP Chermont, Gil, Jair e Escobar; João Schmidt, Pituca e Giuliano; Otero, Guilherme e Wendel Silva.

Já o Novorizontino, comandado por Eduardo Baptista, chega embalado pela liderança da competição e pela campanha sólida que realiza em 2024. O clube busca consolidar sua trajetória com um acesso inédito à elite do futebol brasileiro. A equipe, que já superou o Santos tanto no Paulistão quanto no primeiro turno da Série B, tentará repetir o feito para ampliar a vantagem e se aproximar ainda mais do objetivo.

Eduardo Baptista armou o time do interior paulista com: Airton; Rafael Donato, César Martins e Patrick; Rodrigo Soares, Pablo Dyego, Eduardo e Marlon; Waguininho, Neto Pessoa e Rodolfo.

Santos e Novorizontino duelam pela 28ª rodada da Série B, em uma partida decisiva para a liderança da competição. O Peixe, com 49 pontos, busca sua quarta vitória consecutiva e a retomada da liderança, atualmente ocupada pelo adversário, que soma 50 pontos. O confronto, marcado para a Vila Belmiro, traz uma rivalidade que se intensificou ao longo de 2024, já que o time do interior paulista venceu o Santos duas vezes neste ano.