Atlético-MG: permanência de Deyverson será definida em breve

O atacante Deyverson, do Atlético-MG, deve ter o futuro definido até a próxima sexta-feira (21). O jogador tem proposta para se transferir para o Fortaleza e pode deixar o Galo, após a conquista do hexacampeonato mineiro, já que não é titular da equipe do técnico Cuca. As negociações começaram na semana passada.

O Fortaleza oferece, além de aumento salarial, três anos de contrato, conforme divulgado pela “Itatiaia”. O contrato de Deyverson com o Atlético-MG vai até o final da atual temporada e o clube tem interesse em continuar com o jogador, mas não estaria disposto a igualar os valores oferecidos pelo time cearense.

Deyverson falou sobre o interesse do Fortaleza em sua contratação:

- Realmente fiquei sabendo. Eu fico feliz por isso, porque quando surge interesse de alguns clubes é porque a gente está fazendo um trabalho bom. Fico feliz por esse interesse. Rolou um boato, algumas conversas na internet, que eu fiquei vendo, mas está na mão de Deus. Entrego na mão de Deus – afirmou Deyverson, durante a festa pela conquista do título mineiro, sábado (15), no Mineirão.

O atacante não revelou qual sua intenção no momento:

- Tenho contrato com o Galo ainda. Vamos ver o que vai acontecer aí pra frente, que vai ser conversado com o empresário, com o clube, não sei, é esperar… - disse.

Deyverson perdeu espaço no Atlético-MG com o técnico Cuca

Deyverson foi contratado pelo Atlético-MG junto ao Cuiabá em agosto do ano passado e já disputou 35 jogos com a camisa do Galo, com oito gols e duas assistências. Nesta temporada, no entanto, o jogador perdeu espaço, com a chegada de Rony, Cuello e Júnior Santos. Ele atuou em 12 partidas (ficou de fora apenas da vitória por 1 a 0 sobre o Athletic, pelo Mineiro), mas foi titular apenas no primeiro tempo da estreia na Copa do Brasil, a vitória por 2 a 0 sobre o Tocantinópólis, em Tocantinópolis (TO).