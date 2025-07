O ano de ouro do camisa 10 do Internacional

Ele acordou abençoado no domingo (20). Precisou apenas de meio tempo para acabar com o jogo contra o Ceará, marcando inclusive o gol da vitória, para mostrar que vive um ano de ouro com a camisa 10 do Internacional. Alan Patrick comandou as ações colorada na partida válida pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Pifou os companheiros de time quatro vezes, marcou gol e ainda cobrou uma falta com perfeição – só que o goleiro Bruno Ferreira se saiu melhor.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

Não foi só apenas pela atuação do jogo disputado no estádio Beira-Rio que colocam o meia alvirrubro em destaque no ano. Outros números chamam atenção.

Líder na artilharia e nas assistências

Com 34 anos, o meio-campista se destaca no elenco do técnico Roger Machado em 2025. Em uma temporada em que os atacantes têm demonstrado pouca eficiência, o camisa 10 vai no caminho contrário. Tendo entrado em 26 dos 33 confrontos colorados, marcou 12 gols e deu 11 assistências.

continua após a publicidade

Em uma das partidas do ano, contra o Atlético Nacional-COL, pela fase de grupos da Libertadores, fez o que poucos conseguem na carreira: colocou a bola três vezes no fundo das redes. Além disso, nos 2.172 minutos em que esteve em campo, deu 859 passes certos, uma eficiência de 84,5%. Tem outros dados que chamam atenção, conforme o Sofascore.

Os números em 2025

Jogos 26 Gols 12 Assistências 11 49 finalizações 93 passes decisivos 16 grandes chances criadas 33 dribles 859 passes certos 84,5% de acerto 30 lançamentos certos 65,2% de acerto

Alan Patrick no jogo em que marcou três gols pela Libertadores (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

Queda de rendimento

A intensidade das atuações, porém, tem cobrado seu preço. Neste domingo (20), por exemplo, após o primeiro tempo de luxo, quase sumiu da partida. Na etapa final, pouco tocou na bola. Parecia não conseguir sequer trotar em campo.

continua após a publicidade

Nos 45 minutos iniciais, contudo, apareceu em todos os lados. Praticamente todas as ações do time passaram por ele. Ajudou na pressão sobre a defesa o Ceará e recuou para marcar nos momentos em que o Vozão ameaçou a defesa alvirrubra.

Deu cinco passes certeiros, que quase acabaram em gol. Wesley, Rafael Borré (duas vezes) e Aguirre receberam aquele toque açucarado, que só um camisa 10 sabe ar. Os dois primeiros pararam nas mãos do goleiro Bruno Ferreira. Já o lateral-direito passou pelo camisa 94, mas acertou o travessão.