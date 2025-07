Jardim credita aos jogadores a evolução do Cruzeiro na temporada

A evolução da equipe do Cruzeiro desde o início do Campeonato Brasileiro é nítida e traduzida na liderança da competição, com 33 pontos em 15 jogos, uma invencibilidade de 10 rodadas e a melhor campanha como mandante, com sete vitórias e um empate. O técnico Leonardo Jardim prefere creditar os méritos desse crescimento principalmente aos jogadores.

- Da minha chegada até esse momento, acho que houve uma grande evolução da equipe, não vou dizer o contrário. Mas os principais responsáveis pela evolução da equipe são os jogadores. O treinador está aqui só para ajudar os jogadores a ter o caminho mais fácil. Os jogadores foram capazes de se unir ao projeto do clube, foram capazes de apresentar intensidade e uma atitude melhor da que estava ocorrendo. Os resultados apareceram, as performances dos jogadores apareceram e, por isso, hoje em dia, temos jogadores muito mais valorizados que inicialmente – comentou Leonardo Jardim, na entrevista coletiva após a goleada por 4 a 0 sobre o Juventude, no Mineirão, neste domingo (20).

Outro ponto que chama a atenção nas partidas do Cruzeiro é a participação de todos os jogadores tanto nas jogadas defensivas quanto nas ofensivas. Leonardo Jardim considera essa uma característica do futebol moderno:

- Vocês presenciaram isso no Mundial de Clubes. Todas as equipes marcam, atacam, voltam para defender. É um princípio de que não abro mão, quer seja do atacante, quer seja do armador, quer seja dos pontas. Todos têm que ter um papel defensivo e um ofensivo – afirmou o técnico do Cruzeiro.

Variedade dos artilheiros do Cruzeiro deixa Jardim satisfeito

A autoria dos gols diante do Juventude é um exemplo disso, segundo Leonardo Jardim:

- É normal que um jogador como o Eduardo faça um gol, um Christian, volante ou ponta como vocês chamam, faça gol. Tivemos dois gols do avançado (Gabigol)… Todos têm que participar. Hoje (domingo), o Kaio participou de três gols. Por isso, fico satisfeito com o futebol em que todos trabalham em prol das nossas necessidades, seja ofensivas, sejam defensivas – disse.

Meia Eduardo fechou a goleada do Cruzeiro sobre o Juventude (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Na reapresentação dos jogadores na manhã desta segunda-feira (21), na Toca da Raposa, a preocupação estará com as condições do volante Lucas Silva, que deixou o jogo diante do Juventude com dores no joelho esquerdo. O jogador deve passar por exame de ressonância. O zagueiro Villalba levou uma pancada no rosto, que ficou bastante inchado, e também será avaliado pelos médicos. Quarta-feira (23), o Cruzeiro enfrenta o Corinthians, na Neo Química Arena, às 19h30.