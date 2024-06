Palmeiras busca Gabigol, do Flamengo, que também interessa à Europa

Gabigol com camisa da delegação do Flamengo (Foto: Gilvan de Souza / CRF)







Escrito por Lance! • Publicada em 26/06/2024 - 12:05 • Rio de Janeiro (RJ) • Atualizada em 26/06/2024 - 14:52

O Palmeiras teria sondado a situação de Gabigol, do Flamengo, a fim de contratar o atacante. Com a saída de Endrick rumo ao Real Madrid, o Verdão busca um substituto, e o ídolo rubro-negro corre nos bastidores alviverdes. A informação foi publicada inicialmente pelo Craque Neto.

Segundo o Uol Esporte, o Palmeiras avalia dois cenários para a contratação de Gabigol. O primeiro seria negociar diretamente com o Flamengo para contar com o atacante imediatamente. No entanto, há a possibilidade de um acerto direto com o jogador, que tem vínculo com o Rubro-Negro até o fim de 2024 e poderá assinar um pré-contrato com outro clube a partir de julho, válido para 2025.

Gabi irá esperar por contato do Fla até a primeira semana de julho para discutir a renovação contratual e, após esse período, irá avaliar propostas de outros times. O camisa 99 luta para ficar livre da suspensão imposta pelo Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem (TJD-AD) por conta de tentativa de fraude em exame antidopagem; ele vem atuando com efeito suspensivo.

Além do Palmeiras, Gabigol atrai também interesse do futebol europeu. O Panathinaikos, da Grécia, teria feito sondagem pelo jogador do Flamengo, que deixou o Velho Continente em 2017, depois de sua passagem por Inter de Milão e Benfica.

Alvo do Palmeiras, Gabigol tem sido reserva no Flamengo (Thiago Ribeiro/AGIF)