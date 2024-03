(Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc)







Escrito por Lance! • Publicada em 07/03/2024 - 08:52 • São Paulo (SP)

O empréstimo de Luan ao Vitória e a contratação do centroavante André Silva foram as últimas movimentações do São Paulo na primeira janela de transferências do futebol brasileiro. O único movimento do Tricolor no último dia do mercado será concluir a cessão do volante ao clube nordestino.

Após o “fico” de James Rodríguez, a diretoria do São Paulo tentou reforçar o elenco em duas lacunas apontadas pela comissão técnica de Tiago Carpini: lateral-esquerdo e centroavante. A segunda foi preenchida com André Silva, que deve fazer sombra para Calleri no ataque.

O Tricolor fez sondagens por jogadores para brigar por posição com Wellington, que está com a renovação travada, mas não avançou nas tratativas. O reserva imediato é o jovem Patryck Lanza, que oscilou na última temporada.

O São Paulo contratou cinco jogadores durante a primeira janela de transferências de 2024 e liberou mais de 15 atletas. As contratações foram: Luiz Gustavo, Erick, Bobadilla, Ferreira e André Silva.

O São Paulo iniciou o ano sendo campeão da Supercopa do Brasil e ainda luta por uma vaga no mata-mata do Campeonato Paulista (Foto: Miguel Schincariol/Saopaulofc.net)