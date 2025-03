Estêvão retorna à Seleção com missão de repetir protagonismo no Palmeiras

Atacante do Palmeiras, Estêvão foi um dos 23 nomes convocados pelo técnico Dorival Júnior e retorna à Seleção com a missão de repetir o protagonismo que exerce no futebol brasileiro.

Principal nome da equipe comandada por Abel Ferreira na última temporada, o atacante brilhou no Brasileirão com 13 gols e nove assistências, somando participação em 21 gols da equipe. Além de superar marcas de Neymar e Endrick, foi peça-chave na campanha que manteve o Verdão na briga pelo título.

Após duas convocações em 2024, Estêvão retorna mais experiente e, agora, busca espaço entre os titulares da Seleção Brasileira. Até o momento, o jovem atuou por apenas 52 minutos em quatro partidas da Amarelinha.

Apesar de atuar pelo lado direito no Palmeiras, Estêvão já afirmou que pode jogar em qualquer posição do setor ofensivo. Na Seleção, ele chega como opção para um ataque que não conta com um centroavante de origem na atual convocação.

O jovem terá a concorrência de João Pedro, Raphinha, Rodrygo, Savinho e Vinicius Jr., que disputam três vagas entre os titulares.

- Desde a base no Palmeiras o João Paulo Sampaio fala para jogar em várias posições. Eu joguei no meio, na esquerda. Desde sempre joguei no meio e é onde eu me sinto mais a vontade. Fui levado para a beirada, porque era muito franzino, para escapar do contato. Mas tem que sempre estar preparado para jogar onde estiver oportunidade. Se (Dorival Júnior) precisar, não é problema - afirmou o atacante em 2024.

Estêvão, atacante do Palmeiras, em ação pela Seleção Brasileira (Foto: Mauro PIMENTEL / AFP)

Veja a lista de convocados da Seleção Brasileira

Goleiros: Alisson, Bento e Ederson Defensores: Danilo, Gabriel Magalhães, Guilherme Arana, Léo Ortiz, Marquinhos, Murilo, Vanderson e Wesley Meio-campistas: André, Bruno Guimarães, Gerson, Joelinton, Matheus Cunha e Neymar Atacantes: Estêvão, João Pedro, Raphinha, Rodrygo, Savinho e Vinicius Jr.

Calendário da Seleção Brasileira

A Seleção Brasileira enfrenta a Colômbia no dia 20 de março, às 21h45 (de Brasília), no Mané Garrincha, em Brasília, pela 13ª rodada das Eliminatórias. Na sequência, o time de Dorival Júnior encara a Argentina no dia 25, às 21h45, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, pela 14ª rodada.

Atualmente, o Brasil ocupa a quinta colocação nas Eliminatórias, com 18 pontos em 12 jogos. A Argentina lidera com 25 pontos, seguida por Uruguai (20) e Equador (19). Pelo regulamento, os seis primeiros colocados garantem vaga direta na Copa do Mundo.