Cruzeiro tem mais um desfalque de peso para jogo contra o Athletico-PR

Além dos titulares Kaio Jorge, Matheus Pereira e Cássio, o Cruzeiro também não poderá contar com o volante Gerson para o duelo desta quarta-feira (18), contra o Athletico-PR. O camisa 11 será poupado do duelo após sentir um desgaste.

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Gerson (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Não bastassem os desfalques no time titular, o interino Wesley Carvalho perdeu também uma opção no banco de reservas. Com um quadro viral, gripado, o zagueiro João Marcelo também não viaja para Curitiba.

A informação das duas baixas para o confronto contra o Athletico-PR foi divulgada inicialmente pelo Central da Toca e confirmada pela reportagem do Lance!.

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Além deles, o volante Lucas Romero e os atacantes Sinisterra, Bruno Rodrigues e Marquinhos seguem como baixas. O volante teve uma fratura na costela. Enquanto isso, os atacantes seguem em tratamento no Departamento de Saúde e Performance do clube.

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Outro jogador que não poderá enfrentar o Furacão é Matheus Pereira. O meio-campista recebeu seu terceiro cartão amarelo contra o Vasco, no último domingo, e está suspenso.

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Athletico-PR x Cruzeiro

Athletico-PR e Cruzeiro se reencontram após mais de um ano, nesta quarta-feira (18), às 19h30 (de Brasília). As equipes se enfrentam pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A Raposa vive um momento turbulento nos bastidores. O Cabuloso demitiu o técnico Tite no último domingo, após o empate em 3 a 3 com o Vasco, dentro de casa. No momento, a diretoria celeste tem negociações em andamento com Artur Jorge.

A situação do Cruzeiro no Brasileirão é ainda mais complicada. O time está na vice-lanterna e ainda não venceu no torneio em seis partidas, somando três empates e três derrotas.

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