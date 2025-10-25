Jornalista critica escolha de Filipe Luís em Fortaleza x Flamengo: 'Inexplicável'
Rubro-Negro saiu atrás do placar na partida válida pelo Brasileirão
O Flamengo saiu atrás do placar contra o Fortaleza, neste sábado (25), na Arena Castelão, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o jornalista Renato Maurício Prado criticou uma escolha do técnico Filipe Luís para o início do confornto.
O treinador escalou o atacante Bruno Henrique como o homem de referência no ataque rubro-negro. Minutos após o início da partida, Renato Maurício Prado se manifestou nas redes sociais contra a escolha de Filipe Luís. Para ele, a escolha é inexplicável.
- Escalar o Bruno Henrique de centroavante é inexplicável. E, hoje em dia, imperdoável. Ele não consegue acertar uma jogada sequer. É constrangedor. Dá pena. E raiva - publicou o comunicador.
