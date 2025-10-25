Torcedores se rendem a jogador após lance em Fortaleza x Flamengo: 'Milagre'

O início do confronto entre Fortaleza e Flamengo, deste sábado (25), na Arena Castelão, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, começou agitado. Logo nos primeiros minutos de partida, o lateral Ayrton Lucas precisou tirar uma bola em cima da linha para evitar um gol do Leão. A jogadao viralizou nas redes sociais.

O crônometro marcava sete minutos, quando em um contra-ataque o Fortaleza teve a primeira chance clara do jogo. Após um lançamento, atacante Bareiro saiu na frente do gol de Rossi e tocou com categoria por cima do goleiro adversário.

A trajetória indicava um gol para o Tricolor, mas Ayrton Lucas conseguiu tirar a bola em cima da linha, e assim, levou os torcedores do Flamengo à loucura. Nas redes sociais, parte da torcida se rendeu ao atleta, que recentemente conviveu com críticas. Veja a repercussão abaixo: