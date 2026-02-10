Bruno Samudio assina primeiro contrato profissional com o Botafogo

Um momento marcante no futebol. Nesta terça-feira (10), o Botafogo informou que assinou o primeiro contrato profissional com o goleiro Bruno Samudio, filho de Eliza Samudio e do ex-goleiro Bruno. O jovem, de 16 anos, agora no sub-17, celebrou o passo importante na carreira.

— É um momento muito especial para mim. Assinar meu primeiro contrato profissional com o Botafogo é a realização de um sonho. Sou muito grato ao clube pela confiança e vou seguir trabalhando forte para evoluir cada vez mais e ajudar o Glorioso a alcançar novos objetivos — disse Bruno.

Bruno Samudio tem brilhado na base do Botafogo (Foto: Divulgação)

Bruno chegou ao Botafogo em 2024 após passagem pelo Athletico-PR. Atualmente com mais de 1,90m de altura, a joia da base alvinegra tem sido destaque com a Seleção Brasileira, sendo campeão do Sul-Americano Sub-15 em 2025.

Exaltado pelo Botafogo

O Diretor das Categorias de Base do clube, Augusto Oliveira, destacou a importância de valorizar atletas formados no clube e também o desempenho do goleiro na última temporada. Bruno é visto como um nome promissor para os próximos anos.

— A assinatura do primeiro contrato profissional do Bruno simboliza o reconhecimento de um trabalho construído com muita dedicação dentro do clube. Ele teve uma temporada de alto nível, sendo protagonista com a camisa do Botafogo e também com a Seleção Brasileira. Esse passo reforça o nosso compromisso em valorizar atletas formados aqui e traduz o que buscamos nas categorias de base: formar jogadores preparados, identificados e prontos para vestir a camisa do Botafogo — disse o diretor do Botafogo.

