Destaque do São Paulo, Marcos Antônio diz que equipe está 'muito focada' para enfrentar o Grêmio

Um dos principais nomes do elenco do São Paulo desde a temporada passada, o volante Marcos Antônio sabe da importância em conseguir um resultado positivo dentro do Morumbis nesta quarta-feira (11), contra o Grêmio, às 21h30 (de Brasília), pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O time vem de uma sequência de quatro jogos de invencibilidade - contando também o Paulistão - e busca um momento de segurança após viver dias conturbados no início da temporada.

continua após a publicidade

➡️ São Paulo encerra preparação para enfrentar o Grêmio; veja como foi o último treino

- Para a gente é sempre especial jogar ao lado do nosso torcedor, é um apoio a mais que a gente tem ali, então a gente vai seguir batalhando, fazendo o nosso melhor para a gente conseguir as vitórias - disse o Marcos Antônio em entrevista ao SPFC TV.

O jogador, titular absoluto no meio-campo do técnico Hernán Crespo, acredita que jogar diante da torcida pode ajudar a sair de campo com os três pontos e subir na tabela de classificação do Nacional. Atualmente, o São Paulo é o sétimo colocado, com quatro pontos.

continua após a publicidade

- É sempre importante ter a calma dentro de campo, saber os momentos, nem sempre a gente vai sair à frente do resultado, mas é ter a tranquilidade de buscar sempre o resultado positivo. Sabemos da dificuldade que é o jogo, mas nossa equipe está muito focada e vamos em busca dessa vitória - completou.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Caso conquiste os três pontos diante de sua torcida nesta rodada do Brasileirão, o elenco vai para a última rodada do Paulistão, no final de semana, confiante em busca da classificação ao mata-mata. O time precisa de uma vitória sobre a já rebaixada Ponte Preta, em Campinas, para avançar às quartas de final sem depender de outros resultados.

continua após a publicidade

+ Aposte na vitória do São Paulo contra o Grêmio pelo Brasileirão

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.