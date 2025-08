Fortaleza sai na frente, mas Corinthians empata nos acréscimos

Corinthians e Fortaleza empataram por 1 a 1 na tarde deste domingo (3), na Neo Química Arena, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Breno Lopes abriu o placar para o Tricolor. Carrillo, nos acréscimos, deixou tudo igual para a equipe paulista.

Com o resultado, a equipe paulista chegou aos 21 pontos e ocupa a décima colocação. O empate deixou os cearenses com 15 pontos, na 18ª posição, na zona de rebaixamento. Na próxima rodada do Brasileirão, o Corinthians vai enfrentar o Juventude, fora de casa, no dia 11. O Fortaleza vai receber o Botafogo, no Castelão, no sábado.

Fortaleza sai na frente do Corinthians no primeiro tempo

Com uma escalação alternativa de olho no clássico contra o Palmeiras, na próxima quarta-feira (6), no Allianz Parque, pelo jogo de volta da Copa do Brasil, o Corinthians recebeu nesta tarde um Fortaleza que buscava deixar a zona de rebaixamento do Brasileirão. O Tricolor conseguiu abrir o placar com Breno Lopes, que recebeu passe de Matheus Pereira e acertou chute cruzado.

Os mandantes tentaram reagir e começaram a dar trabalho para o goleiro Vinicius Silvestre, que fez sua estreia no Leão. Angileri acertou a trave em trama pela esquerda. Na sequência, Romero recebeu cruzamento e, desajeitado, finalizou por cima da meta.

O paraguaio apareceu novamente em um dos últimos lances do 1º tempo. Angileri cobrou falta na cabeça de Romero, que subiu e mandou para fora. Assim, as equipes foram para o intervalo com vitória parcial dos visitantes.

Partida entre Corinthians e Fortaleza, pelo Brasileirão (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

Corinthians coloca titulares no segundo tempo

Na volta para o segundo tempo, o técnico Dorival Júnior fez logo quatro alterações no Corinthians: Matheuzinho, Garro, Memphis Depay e Yuri Alberto foram para o jogo. Mas quem quase marcou foi o Fortaleza. Após cobrança de escanteio, Gustavo Mancha mandou para o gol e Hugo Souza deu uma tapa na bola para evitar o segundo gol dos visitantes.

O Corinthians seguiu dominando as ações, mas tinha dificuldades de chegar de forma mais contundente ao gol do Fortaleza. As oportunidades para empatar passaram pelos pés de Yuri Alberto. Aos 21, o atacante recebeu na área, perdeu o ângulo e finalizou para fora. Três minutos depois, Matheuzinho cruza na área, e o atacante não consegue o chute a gol.

Memphis teve duas oportunidades distintas. Na primeira, após bola cruzada na área, tentou um voleio e errou feio a tentativa. Na segunda, após sobra da defesa, o holandês finalizou de primeira e o goleiro Vinicius Silvestre fez uma ótima defesa. A pressão do Corinthians surtiu efeito. Nos acréscimos, o time paulista levantou a bola na área, Yuri Alberto cabeceou para defesa de o goleiro. Na sobra, Carrillo empurrou para a rede. Tudo igual na Neo Química Arena.

✅ FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 1 X 1 FORTALEZA

CAMPEONATO BRASILEIRO - 18ª RODADA

🗓️ Data e horário: domingo, 03/08/2025 - 16h

📍 Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

🥅 Gols: Carrillo aos 48 min do 2º T (COR); Breno Lopes aos 5 min do 1º T (FOR)

🟨 Cartões amarelos: Lucca Prior e José Welison (FOR)

🔴 Cartão vermelho: -

🟨 Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG)

🏁 VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

CORINTHIANS (Técnico: Dorival Júnior)

Hugo Souza; Félix Torres (Matheuzinho), André Ramalho, Cacá e Fabrizio Angileri; Ryan (Garro), Charles e Breno Bidon; Dieguinho (Carrillo), Romero (Memphis Depay) e Talles Magno (Yuri Alberto).

FORTALEZA (Técnico: Renato Paiva)

Vinicius Silvestre, Mancuso (Tinga), Kuscevic, Gustavo Mancha e Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Matheus Pereira e Lucca Prior (Martinez); Marinho (José Welison), Deyverson (Lucero) e Breno Lopes (Herrera).