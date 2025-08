O Flamengo definiu a escalação para enfrentar o Ceará neste domingo (3), na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), pela 18ª rodada do Brasileirão. As principais novidades do time são as estreias de Samuel Lino e Emerson Royal entre os titulares; ambos entraram no segundo tempo da derrota por 1 a 0 para o Atlético-MG, pela Copa do Brasil.

continua após a publicidade

➡️ Reforço do Flamengo se inspira em Ronaldinho e revela motivo de ‘beijinho’ no pescoço

Além dos reforços, o Rubro-Negro tem os retornos de Alex Sandro, Jorginho e Arrascaeta à equipe. O lateral-esquerdo está recuperado de lesão, enquanto os meio-campistas foram poupados do jogo na última quinta-feira (31), contra o Galo.

Por outro lado, o Fla não conta com Pedro e Wallace Yan, suspensos por receberem o terceiro cartão amarelo na última rodada do Campeonato Brasileiro, também contra o Atlético-MG. Bruno Henrique foi o escolhido para assumir o comando de ataque.

continua após a publicidade

Escalações de Ceará e Flamengo

Desta forma, o Flamengo encara o Ceará com a seguinte escalação: Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Evertton Araújo, Jorginho e Arrascaeta; Plata, Bruno Henrique e Samuel Lino.

Por sua vez, o Vozão está definido pelo técnico Léo Condé com: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Dieguinho, Lourenço e Richardson; Galeano, Pedro Raúl e Pedro Henrique.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo