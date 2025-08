Corinthians trata Brasileirão como laboratório e se aproxima da zona de risco

O Corinthians chegou ao quinto jogo sem vitória no Campeonato Brasileiro. Neste domingo (3), os comandados de Dorival Júnior empataram com o Fortaleza por 1 a 1, na Neo Química Arena, pela 18ª rodada da competição.

Pensando no duelo contra o Palmeiras da próxima quarta-feira (6), pela Copa do Brasil, Dorival Júnior voltou a poupar os titulares e iniciar a partida com uma equipe reserva. A estratégia também foi utilizada no empate por 1 a 1 com o Botafogo, na última rodada do Brasileirão, no Rio de Janeiro. Mais uma vez, falhas no primeiro tempo foram cruciais para um resultado negativo.

Erros e mudança de rota

O time alternativo do Corinthians teve muitas dificuldades no primeiro tempo, principalmente defesnivamente defensivamente. Aos cinco minutos, Matheus Pereira aproveitou vacilo de Félix Torres, lançou nas costas do lateral-direito improvisado, Breno Lopes invadiu a área, bateu na saída de Hugo Souza e abriu o placar.

O Timão tinha mais volume de jogo que o adversário, mas não conseguiu concretizar suas chances. Angileri aproveitou uma fragilidade do Fortaleza no lado esquerdo, criou as melhores chances do Corinthians, e em uma delas, inclusive, acertou a trave. Em outro momento, Breno Bidon aproveitou a lacuna na lateral, deixou Romero na cara do gol, mas o paraguaio isolou.

Na defesa, o Timão seguia desorganizado. Pouco antes do intervalo, André Ramalho tentou cortar um cruzamento na área e acabou acertando a trave do Corinthians. A coleção de erros do time alternativo levou a Fiel a vibrar quando os titulares foram chamados para o aquecimento ainda no fim da primeira etapa.

Na volta do intervalo, Dorival Júnior promoveu as entradas de Matheuzinho, Garro, Memphis e Yuri Alberto. O Timão melhorou com a entrada de seus titulares e passou a rondar a área adversária, mas teve dificuldades em ser incisivo.

A primeira finalização da segunda etapa foi aos 22 minutos, com Yuri Alberto, após passe de Angileri, mas o centroavante finalizou para fora. O jogador ainda não mostra o mesmo ritmo de jogo após ficar dois meses fora dos gramados por uma fratura na região lombar.

A insistência do Timão, que era vibrante em campo e pressionava o árbitro por marcações, esbarrou na necessidade de acelerar o jogo. Coube ao time titular tentar, em 45 minutos, o que poderia ter sido feito ao longo de toda a partida.

Nos acréscimos, após muitas bolas cruzadas na área, Yuri Alberto cabeceou, o goleiro deu rebote, e Carrillo finalizou para empatar o jogo.

Corinthians entrou em campo sem os seus principais jogadores (Foto: Alan Morici/AGIF)

Fantasma do Z-4

Na última temporada, o Corinthians lutou para se afastar da zona de rebaixamento por quase todo o Campeonato Brasileiro, no fim, conseguiu uma sequência de nove vitórias e alcançou inclusive uma vaga na Pré-Libertadores. Neste ano, o fantasma da briga pelo descenso volta a assustar o torcedor.

Na 10ª colocação, o Corinthians é o único entre os dez últimos colocados que já disputou 18 jogos no Campeonato Brasileiro. O aproveitamento da equipe é de 40%, inferior ao de times que estão abaixo na tabela. Atualmente, o Timão tem apenas o 14º melhor desempenho da competição. A chave agora muda para a Copa do Brasil, no qual a equipe encara o Palmeiras na quarta-feira (6), precisando de um empate no Allianz Parque para avançar às quartas de final;