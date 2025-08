O Atlético-MG está escalado para enfrentar o Bragantino neste domingo, na Arena MRV, pelo Campeonato Brasileiro. O Galo busca vencer a primeira partida pela competição nacional desde o retorno da competição, após a pausa para o Super Mundial de Clubes.

Cuca manda uma equipe mista à campo. Hulk começa no banco, mas co Alexsander sendo titular pela primeira vez.

Escalação do Galo: Everson; Natanael, Lyanco e Alonso; Alan Franco, Alexsander, Scarpa e Igor Gomes; Rony, Cuello e Biel.

O Atlético vai estrear a terceira camisa da temporada, que foi vendida exclusivamente para sócios do Galo na Veia Forte e Vingador. O uniforme é todo preto, com detalhes do escudo atleticano.

ATLÉTICO-MG X BRAGANTINO

18ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: domingo, 3 de agosto de 2025, às 18h30 (de Brasília);

📍 Local: Arena MRV, em Belo Horizonte;

📺 Onde assistir Atlético-MG x Bragantino: Premiere;

🟨 Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ);

🚩 Auxiliares: Thiago Henrique Neto Correa Farinha e Luiz Claudio Regazone (RJ);

🖥️ VAR: Braulio da Silva Machado (SC).

Prováveis escalações

ATLÉTICO-MG (Técnico: Cuca)

Everson; Natanael, Lyanco e Alonso; Alan Franco, Alexsander, Scarpa e Igor Gomes; Rony, Cuello e Biel.

BRAGANTINO (Técnico: Fernando Seabra)

Cleiton; Nathan Mendes, Pedro Henrique, Gustavo Marques e Agustin Sant'Anna; Gabriel, Eric Ramires e Vinicinho; Lucas Barbosa, Pitta e Eduardo Sasha.

