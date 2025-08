Rivais do Botafogo ironizam jogador após gol do Cruzeiro: ‘Melhor do Brasil?’

Torcedores rivais do Botafogo ironizaram o zagueiro Alexander Barboza nas redes sociais após o segundo gol do Cruzeiro na partida deste domingo (3), realizada no Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro. Os internautas entenderam que o defensor argentino foi mal no lance em que Matheus Pereira balançou as redes após grande jogada de Kaio Jorge. Com isso, questionaram o patamar em que a torcida alvinegra coloca o atleta, muitas vezes apontado como um dos melhores do Brasil e da América.

Torcedores do Flamengo aproveitaram a oportunidade para provocar os rivais botafoguenses. O motivo foi uma discussão que pautou as redes sociais na última semana sobre quem seria melhor defensor: Léo Pereira ou Barboza. O zagueiro rubro-negro cometeu falha gritante no gol do Atlético-MG, anotado no triunfo do Galo por 1 a 0 em jogo válido pela Copa do Brasil. Na ocasião, a torcida do Botafogo "comemorou a vitória" no debate virtual.

Torcedores do Cruzeiro também encheram as redes sociais de provocações ao defensor do Botafogo, além de exaltarem o atacante Kaio Jorge pela jogada.

Botafogo e Cruzeiro duelam de olho no topo

Os dois times brigam na parte de cima da tabela e iniciaram a rodada separados por uma diferença de oito pontos. Apesar de estar na frente, o Cruzeiro tem dois jogos a mais que o Botafogo. Com a vitória parcial, a equipe comandada por Leonardo Jardim assume a ponta do Brasileirão, pelo menos até a realização do jogo entre Flamengo e Ceará.