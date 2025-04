Fortaleza está escalado para visitar o Vitória pelo Brasileirão

O Fortaleza está escalado para o duelo desta quarta-feira (16), com o Vitória, no Barradão, às 21h30 (de Brasília), pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Vojvoda mandou a campo equipe no esquema de três zagueiros para buscar mais três pontos na tabela.

Na partida passada, o Leão empatou em 0 a 0 com o Internacional, em casa. O time adotou o esquema de três zagueiros nas últimas partidas e o defensor Gustavo Mancha vem ganhando espaço na equipe titular. O atleta chegou a atuar na Libertadores, mas a partida contra o Colo-Colo foi cancelada.

Assim, o Fortaleza de Vojvoda começa o jogo com as seguintes peças: João Ricardo; Mancuso, Kuscevic, David Luiz, Gustavo Mancha e Diogo Barbosa; Rosseto, Pol Fernández e Martínez; Marinho e Lucero.

Do outro lado, o Vitória, que vem empate em 2 a 2 com o Atlético-MG, entra em campo desfalcado de Renato Kayzer, ex-Fortaleza. O time de Thiago Carpini busca seu primeiro resultado positivo na competição. A equipe tem: Lucas Arcanjo; Claudinho, Lucas Halter, Zé Marcos e Jamerson; Ricardo Ryller, Baralhas e Matheuzinho; Gustavo Mosquito, Erick e Janderson.

✅ FICHA TÉCNICA

VITÓRIA X FORTALEZA

4ª RODADA – CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: quarta-feira, 16 de abril, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Estádio Barradão, em Salvador (BA);

📺 Onde assistir: Globo e Premiere;

🟨 Árbitro: Raphael Claus (SP);

🚩 Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP);

🖥️ VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP).

⚽ ESCALAÇÕES

VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Claudinho, Lucas Halter, Zé Marcos e Jamerson; Ricardo Ryller, Baralhas e Matheuzinho; Gustavo Mosquito, Erick e Janderson. Técnico: Thiago Carpini.

FORTALEZA: João Ricardo; Mancuso, Kuscevic, David Luiz, Gustavo Mancha e Diogo Barbosa; Rosseto, Pol Fernández e Martínez; Marinho e Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.