DiadoGoleiro: Com Ceni e Cássio no topo, relembre quem mais jogou pelos clubes paulistas

Neste sábado (26), é comemorado o Dia do Goleiro. Na posição, Rogério Ceni e Cássio lideram lista de participações em jogos. Em homenagem ao dia deles, o Lance! relembra os goleiros que mais vestiram a camisa dos quatro paulistas.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

São Paulo: Rogério Ceni - 1.237 partidas

Além de goleiro, Rogério Ceni, o "Mito", é o jogador com mais jogos pelo São Paulo, somando 1.237 partidas entre 1993 e 2015. Além de ser o maior goleiro-artilheiro da história, ele é o maior ídolo da torcida tricolor, conquistando títulos como a Libertadores e o Mundial.

Dia do Goleiro: arqueiro que mais vestiu a camisa do São Paulo foi Ceni. Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc.net

Corinthians: Cássio - 712 partidas

O goleiro Cássio é um dos grandes ídolos contemporâneos do Corinthians, com 712 jogos pelo clube. Desde 2012, ele conquistou títulos importantes como a Libertadores, o Mundial de Clubes e vários Campeonatos Paulistas. Cássio é adorado pela torcida e um dos melhores goleiros da história do Timão.

continua após a publicidade

No Dia do Goleiro: arqueiro que mais vestiu a camisa do Corinthians foi Cássio (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)<br>

➡️#DiadoGoleiro: Com Jefferson e Germano, relembre quem mais jogou pelos times cariocas

Palmeiras: Leão - 621 partidas

O goleiro Emerson Leão, um dos maiores do futebol brasileiro, disputou 621 jogos pelo Palmeiras. Atuando entre 1968 e 1978, ele se destacou por suas defesas e por sua liderança em campo, sendo fundamental para o clube em várias competições.

Dia do Goleiro: arqueiro que mais vestiu a camisa do Corinthians foi Emerson Leão. (Foto: Divulgação)

Santos: Manga - 401 partidas

Agenor Gomes, conhecido como Manga, é o goleiro com mais jogos pelo Santos, somando 401 partidas entre 1951 a 1959. O atleta se despediu do peixe aos 30 anos. Mesmo com grande número de jogos, o Santos é o único time que não possui um goleiro no top 10 de jogadores que mais vestiram a camisa do clube.

continua após a publicidade

Apesar de possuir o mesmo apelido, Manga não tem nenhum parentesco com o outro Manga, ex-goleiro do Botafogo e Seleção Brasileira.