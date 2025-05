Fortaleza escalado: Vojvoda mantém o rodízio entre os titulares

O Fortaleza encara o Vasco, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro, neste sábado (17), às 18h30, em São Januário. O técnico Vojvoda não terá jogadores suspensos para esta partida, mas conta com alguns desfalques. A equipe não terá o apoio dos laterais Diogo Barbosa e Tinga, do meia Zé Welison e do atacante Moisés, todos no Departamento Médico.

O Leão do Pici terá que quebrar uma escrita no duelo de hoje, diante do Vasco. A equipe cearense nunca venceu o cruzmaltino como vistante, são 11 partidas disputadas, com sete derrotas e quatro empates. Além disso, a equipe não vence como vistante desde o dia 4 de fevereiro, quando superou o Sport por 2 a 0, pela Copa do Nordeste.

No Brasileirão, o Fortaleza vem de uma goleada por 5 a 0 sobre o Juventude e está a três jogos sem saber o que é perder. Com dez pontos somados até aqui, a equipe de Vojvoda ocupa a 11ª colocação. Pressionado, o Vasco terá a reestreia de Fernando Diniz em São Januário e soma nove jogos sem vitória.

O atacante Lucero é o artilheiro da temporada (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

Confira a escalação do Fortaleza

Vojvoda escalou a equipe com: João Ricardo, Mancuso, Kuscevic, Gustavo Mancha, Gastón Ávila; Rossetto, Lucas Sashal, Pochettino; Pikachu, Breno Lopes e Lucero.