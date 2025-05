Grêmio x São Paulo no Brasileirão de 1981: o título gremista

Baltazar abriu o placar no segundo jogo, vitória do Grêmio por 1 a 0

O dia 3 de maio de 1981 está eternizado na memória dos gremistas como a data da primeira grande conquista nacional do clube. Após uma trajetória consistente ao longo da competição, o Grêmio superou o poderoso São Paulo na final do Campeonato Brasileiro, ainda chamado oficialmente de Taça de Ouro, e ergueu a taça do 26º Brasileirão, que teve 44 equipes participantes. O Lance! relembra a final entre Grêmio x São Paulo no Brasileirão de 1981.

Sob o comando de Ênio Andrade, o Grêmio contou com uma equipe sólida e talentosa, que tinha nomes como Leão, De León, Paulo Isidoro, Tarciso e Baltazar, jogadores que foram determinantes para o título. Do outro lado, o São Paulo vinha com um elenco estrelado, com nomes como Valdir Peres, Dario Pereyra, Serginho Chulapa e Zé Sérgio, liderados por Carlos Alberto Silva, e entrava em campo como favorito.

A decisão entre Grêmio x São Paulo no Brasileirão de 1981

Primeiro jogo: Grêmio 2 x 1 São Paulo (Olímpico)

A primeira partida da final foi disputada no dia 30 de abril de 1981, no Estádio Olímpico, diante de um público de mais de 61 mil torcedores. O São Paulo saiu na frente com Serginho Chulapa, aos 39 minutos do primeiro tempo. O gol fora de casa colocava pressão sobre o Grêmio, que precisava de uma virada para não viajar ao Morumbi em desvantagem.

Na etapa final, brilhou a estrela de Paulo Isidoro, que marcou dois gols — aos 10 e aos 24 minutos — e garantiu a vitória por 2 a 1, dando ao Grêmio a vantagem do empate no jogo de volta. A partida foi equilibrada e intensa, com grandes atuações dos goleiros e um duelo tático entre duas escolas distintas de futebol.

Gols do jogo:

Serginho Chulapa (39’)

Paulo Isidoro (55’ e 69’)

Jogo decisivo: São Paulo 0 x 1 Grêmio (Morumbi)

Três dias depois, em 3 de maio, mais de 95 mil torcedores lotaram o Estádio do Morumbi para acompanhar o jogo decisivo da final. O São Paulo precisava vencer por dois gols de diferença para conquistar o título. Empurrado pela torcida, o time paulista dominou o primeiro tempo e pressionou com intensidade, mas parou nas mãos do experiente goleiro Leão, que teve uma atuação impecável.

No segundo tempo, o Grêmio cresceu em campo e mostrou frieza. Aos 9 minutos, Baltazar, o “Artilheiro de Deus”, aproveitou uma jogada bem construída e abriu o placar, silenciando o Morumbi. O São Paulo ainda tentou reagir e teve um gol de Serginho Chulapa aos 43 minutos, mas já era tarde: o placar agregado de 3 a 1 dava ao Grêmio sua primeira conquista do Campeonato Brasileiro.

Gols do jogo:

Baltazar (54’)

Campanha do Grêmio em 1981

O título coroou uma campanha de afirmação de um clube que, até então, buscava seu lugar entre os gigantes nacionais. O Grêmio fechou o campeonato com 14 vitórias, 2 empates e 7 derrotas, com 32 gols marcados e 21 sofridos em 23 partidas.

Foi também a primeira vez que a CBF adotou os resultados dos campeonatos estaduais como critério para a formação da elite nacional. Assim, os principais clubes dos estaduais se reuniram na Taça de Ouro, divididos em etapas classificatórias e fases decisivas até a grande final.

O título que abriu caminhos

O título do Campeonato Brasileiro de 1981 foi o pontapé inicial para a ascensão do Grêmio no cenário nacional e internacional nos anos seguintes. A confiança gerada pela conquista serviu de combustível para o clube construir a base da equipe campeã da Libertadores de 1983 e do Mundial de Clubes no mesmo ano.

Além disso, a decisão de 1981 marcou o início de uma rivalidade histórica entre Grêmio e São Paulo, que se enfrentariam em diversos momentos decisivos ao longo das décadas seguintes.

Escalações da final entre Grêmio x São Paulo

Grêmio (ida): Leão (Remi); Uchoa, Newmar, De León e Casemiro; China (Renato Sá), Paulo Isidoro, Vílson Taddei; Tarciso, Baltazar e Odair. Técnico: Ênio Andrade.

São Paulo (ida): Valdir Peres; Getúlio, Oscar, Dario Pereyra e Marinho Chagas; Almir, Renato (Assis) e Everton; Paulo César, Serginho Chulapa e Zé Sérgio. Técnico: Carlos Alberto Silva.

Grêmio (volta): Leão; Paulo Roberto, Newmar, De León e Casemiro; China, Vílson Taddei (Jurandir), Paulo Isidoro; Tarciso, Baltazar e Odair (Renato Sá). Técnico: Ênio Andrade.

São Paulo (volta): Valdir Peres; Getúlio, Oscar, Dario Pereyra e Marinho Chagas; Élvio, Renato, Everton (Assis); Paulo César, Serginho Chulapa e Zé Sérgio. Técnico: Carlos Alberto Silva.

