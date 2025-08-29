Disputa com Piquerez e sonho de Seleção: Jefté é apresentado como reforço do Palmeiras

O Palmeiras apresentou, no início da tarde desta sexta-feira (29), Jefté. O lateral-esquerdo, formado nas categorias de base do Fluminense e que defendeu o Rangers, da Escócia, na última temporada, é o décimo primeiro reforço anunciado pelo clube para a atual temporada.

Em entrevista, o jogador afirmou ter Piquerez, concorrente direto na posição, como referência técnica e reforçou a união do elenco alviverde.

-É um grande jogador (Piquerez), um cara que eu me inspiro, porque é um ídolo. E eu tô aqui para ajudar, ajudar a equipe, não só sendo titular, mas se for estar no banco também, eu vou ajudar. Então, espero poder ajudar de qualquer forma - disse.

Com a falta de opções no cenário nacional, Jefté vê o Palmeiras como uma oportunidade para entrar no radar do técnico Carlo Ancelotti e ser convocado pela primeira vez para defender a Seleção Brasileira, o que o atleta avalia como um "Sonho".

-Hoje, a lateral esquerda é uma posição muito precária. Não são muitos que são vistos assim na posição (com possibilidade de convocação), não tem tantos também no mundo. Se um dia Deus abençoar, e eu fizer bons jogos conforme, posso ser convocado, pra mim vai ser algo como um sonho. É o objetivo que eu tenho - completou.

Jefté e Leila Pereira (Foto: Vitor Palhares/ Lance!)

Palmeiras aguarda a chegada de Andreas para fechar a janela de transferências

O Palmeiras finalizou pendências finais e acertou a contratação de Andreas Pereira, que chega ao clube para ocupar a lacuna deixada por Richard Ríos, vendido ao Benfica, de Portugal. O jogador é aguardado no próximos dias no Brasil para ser anunciado como novo reforço.

Com a chegada de Andreas, o Palmeiras irá atingir a marca de 12 contratações na temporada. Anteriormente, o clube apresentou o goleiro Carlos Miguel; os laterais Khellven e Jefté; os zagueiro Bruno Fuchs e Micael; os meias Emiliano Martínez e Lucas Evangelista; e os atacantes Vitor Roque, Facundo Torres, Ramón Sosa e Paulinho