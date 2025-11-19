Léo Pereira manda recado à torcida no intervalo de Fluminense x Flamengo: 'Cuidado'

O Flamengo foi para o intervalo perdendo por 2 a 0 para o Fluminense nesta quarta-feira (19), no Maracanã, em partida válida pela 34ª rodada do Brasileirão. Um dos destaques negativos do Rubro-Negro foi João Victor, vaiado pela própria torcida presente no estádio.

Em entrevista na ida para o vestiário ao final do primeiro tempo, Léo Pereira saiu em defesa do companheiro de 18 anos. O camisa 4 pediu para que os torcedores do Fla não vaiem ou critiquem o jovem e admitiu "cuidado a mais" com a situação dele em campo.

— É um garoto de muito potencial, que nos ajuda diariamente nos treinamentos. A gente tem total confiança nele e sabemos que ele precisa do nosso respaldo, assim como precisa do respaldo do torcedor também. Por isso, a gente pede que apoie ele, é um garoto que tem poucos jogos pelo profissional, tem um futuro brilhante pela frente — declarou Léo Pereira ao "Premiere".

— Não pode por algum lance específico querer cobrar e vaiar, principalmente no primeiro tempo, começo de jogo. A gente tem que apoiar, é um jogador que tem um potencial gigante, mas a gente fica tendo cuidado a mais, porque a gente sabe que é uma joia da nossa base — completou o zagueiro do Fla.

Na volta do intervalo, o técnico Filipe Luís optou por substituir João Victor. No lugar do jovem, Danilo entrou em campo.

Léo Pereira durante Fluminense x Flamengo no Maracanã (Foto: Mauro Silva/Prime Fotografias/MyPhoto Press/Gazeta Press)

